¿Qué es lo que peor que puede pasarle a Colombia si la Fifa investiga?

Lo primero que hay que saber es que no se sabe nada en el caso de la denuncia que el abogado Luis Mariano presentó ante la Fifa contra el partido Perú vs. Colombia por presunto ‘amaño’, conducta tipificada en el reglamento.

“La denuncia tiene que ver con que se apliquen las sanciones que están contempladas en el artículo 69 del código de disciplina, que van desde la multa hasta la pérdida de los puntos. La comisión tendrá que decidir, si decide investigar, cuál será la sanción proporcionada a las acciones que se cometieron”, se limitó a explicar Mariano.

Y no se sabe nada todavía porque, aunque la Comisión de Disciplina de la Fifa le contestó al chileno que recibió su denuncia, no dijo ni una palabra sobre si abrirá o no una investigación.

Fuentes consultadas por FUTBOLRED explicaron que si la Fifa llegara a investigar, tiene diversos puntos de vista, pues la infracción puede ser contra el código disciplinario, contra el reglamento o contra el código de ética. No es posible anticipar cuál elegiría si es que considera que hay méritos para ello.

El reglamento de la Fifa contempla entre las medidas disciplinarias sanciones que a personas jurídicas o naturales que van desde la advertencia hasta la devolución de premios, pero en el intermedio puede pasar por suspensión de partidos, prohibición de desarrollar cualquier actividad relacionada con el fútbol, ejecutar transferencias y, como pide el abogado demandante, “anulación de resultados de un partido y exclusión de la competencia”.

Las infracciones al código de ética también son tan generales que hablan de “observar todas las leyes vigentes”, de “no abusar del cargo” y de “proceder con absoluta lealtad”, conductas que, aplicando el máximo rigor, pueden considerarse en el caso del partido Perú vs. Colombia.

Así que, según los juristas, lo que hay que hacer es esperar a la decisión de la Fifa y sólo en ese momento reaccionar. ¿Cómo se sabrá si hay investigación? La Fifa, mediante notificaciones oficiales, trasladará las pruebas al afectado, en este caso de la Federación Colombiana de Fútbol y su homóloga de Perú, y los abogadas de ambas entidades se encargarán de contestarlas.

El abogado Andrés Charria advertía recientemente en FUTBOLRED que este era un asunto al que “había que pararle bolas”, lo cual, según se pudo confirmar, es lo que está haciendo ya la propia FCF, que espera la evolución del caso.

El tiempo, sin embargo, es indeterminado. En el caso de la demanda de Chile contra Bolivia por alineación irregular de un jugador, la primera y la segunda instancia se agotaron en tiempo récord pues había un impacto directo en la clasificación al Mundial de Rusia. Esta vez no se sabe cuánto tiempo tomará el análisis de las 49 pruebas presentadas por el abogado Mariano. Es más: como la Fifa no está obligada a comunicar mediante ningún documento si decide NO abrir una investigación, hay que estar permanentemente atentos.

Una duda que se abrió tras la aceptación de la denuncia del abogado Mariano es si, llegado el caso, podría haber una sanción de oficio contra Falcao por las imágenes en las que se ve hablando con los peruanos y tapándose la boca o por las declaraciones a la prensa de los propios dirigidos por Ricardo Gareca, contando que Falcao les habría informado que el resultado favorecía a ambos equipos. Siendo muy rigurosos, hasta la pregunta de Paolo Guerrero a su banco técnico cabría en una probable investigación.

Las fuentes consultadas advierten que el espectro es tan amplio que sí, podría sancionarse de oficio, como ya ocurrió antes con Lionel Messi por insultar a un juez o contra Luis Suárez por morder a un oponente.

Lo que ocurre es que en esos casos la conducta está tipificada abiertamente en el reglamento. En el caso de Falcao, si llegara a considerarse un presunto amaño del resultado, habría que entrar a probar qué habló, lo llamarían a él y a los peruanos implicados y eso tiene una sanción radical en el código disciplinario.

¿Conclusión? Hasta este momento no ha pasado nada. Pero eso no quiere decir que no puede pasar en el futuro. Permanecer vigilantes es, por ahora, lo único que se puede hacer.

