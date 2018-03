¿Es momento de preocuparse por la actualidad de David Ospina?

Las preocupaciones, a pesar del triunfo 2-3 contra Francia en el primer amistoso de la fecha Fifa, rondan en Colombia.

Bien decían los jugadores y el cuerpo técnico que la victoria no era para perder la cabeza y que había cosas por corregir. Y una de ellas, sin duda, es la actualidad del arquero David Ospina.



Esta vez, el buen portero recibió un gol al minuto 11 por un error que fue enteramente suyo: dejó un rebote servido a los pies de Giroud después de cortar un centro de Digne. En otras circunstancias, no sería un error que se permitiera una de las grandes figuras de la Selección Colombia. En este momento, lamentablemente, ya no causa tanta sorpresa.



Ospina enfrentó a los veloces atacantes de Francia en 6 ocasiones en el último amistoso en Saint Denis: atajó dos (una clarísima, en el mano a mano con Griezmann), recibió dos tantos y dos meses más tuvo ayuda de su zaga o se vio favorecido por las fallas de los rivales.



En los últimos partidos de la Eliminatoria, ya Ospina había cometido sendos errores contra Paraguay y Perú: el primero costó una inoportuna derrota que aplazó la clasificación a Rusia 2018 y en el segundo, en un tiro libre de Paolo Guerrero, sembró de pánico el cierre de la jornada.



No es un récord normal para el aclamado portero titular de la Selección. Pero se justifica en la poca continuidad que sufre y que en partidos de alta exigencia se nota. Y es que en toda la temporada sólo suma 9 partidos con el Arsenal inglés. Para hacerse una idea, Petr Cech, el otro arquero de Wenger, suma 32.



Con todo, el error es parte de la vida de los porteros y Ospina no es la excepción. Hay tiempo para mejorar, para contrarrestar la falta de competencia con algún ajuste en el entrenamiento (varios jugadores sin ritmo en sus clubes lo están intentando) y llegar a tope a Rusia. Ospina, con todos sus defectos, es el mejor portero de Colombia sin discusión. Antes fue salvador, ahora es momento de retribuirle con apoyo.