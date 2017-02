Polémica en el fútbol femenino por los procesos de formación

0







En los últimos días se está hablando de la Liga femenina, no sólo por la novedad que implica un torneo profesional para mujeres, sino porque hay algunos clubes que han mostrado su preocupación porque no les pagarán derechos de formación.

Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor, en dialógo con FUTBOLRED dijo sobre este tema lo siguiente:

"Hay unas decisiones muy claras de la Cámara de Resolución de disputa de la Fifa: una del 7 de abril de 2011 y otra del 5 de noviembre de 2015 y, además, estos conceptos fueron validados por el presidente de la Cámara de Resolución de disputa que estuvo en Cartagena en un invitación de la Dimayor a finales del año pasado”.

“La Cámara considera que los hechos actuales justifican la no aplicación de la indemnización por formación de fútbol masculino al fútbol femenino. Adicionalmente, considera necesario resaltar que atribuir indemnización por formación a la transferencia en el fútbol femenino podría en realidad obstruir el desarrollo del mismo y destruir los esfuerzos que se han hecho. La Fifa considera que podría ser una barrera para una categoría en desarrollo".

Por su parte, el presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga, manifestó que “el fútbol femenino es un deporte en organización, que aún no está arreglado en lo más mínimo, quién lo tiene que arreglar, la Fifa, que lo está impulsando por la equidad de género, por darle un futuro a las mujeres, por buscar ampliar el espectáculo del fútbol y demás, ha decidido promover a través de todos sus asociados la formación de la Liga femenina profesional".

Y sobre lo mismo, el máximo dirigente del cuadro bogotano sostuvo que "nosotros estamos iniciando en conformar equipos profesionales de fútbol donde no tenemos la capacidad para pagar derechos como lo pretenden aquellos que dicen haber formado a las mujeres y no es cierto, por qué no es cierto, porque los campeonatos que hay hasta hoy, no tienen ninguna regulación ni ningún reconocimiento, no es un deporte que tenga ese reconocimiento".

Sin embargo, al consultar con el abogado deportivo Andrés Charria, éste manifestó que “eso es totalmente discriminatorio, ir además a decir que la Liga es inviable por pagar procesos de formación, por la solidaridad, eso es mentira. Lo que pasa es que la Federación protege a sus clubes, que son los que tienen los equipos de fútbol y al final son los que van a tener que pagar".

No obstante, los clubes defienden su postura de por qué no pagan los procesos de formación en el fútbol femenino.

"No nos estamos robando los derechos como desafortunadamente lo dicen las personas que lo están haciendo y se pegan de una regulación de Fifa que es para el fútbol masculino, pero no buscan la regulación de Fifa donde dice que para el fútbol femenino no se pagan derechos de formación porque supuestamente no ha habido formación. Lo que queremos es que haya formación y que el deporte madure a través del tiempo", sostuvo Zuluaga.

El dirigente de La Equidad fue enfático en que "si eso es así, decimos que mañana no hay Liga profesional femenina y se acabó el problema, porque no estamos dispuestos a pagar a personas que no han hecho nada a decir que sí lo han hecho. Pero hay un problema nacional y eso está prohibido en la Constitución de Colombia que usted sea dueño de los derechos de otras personas. Con los muchachos tampoco se paga absolutamente nada, simplemente se le reconoce al equipo que formó al muchacho unos derechos de formación, en caso de que el muchacho tenga una transferencia y se cobre por los derechos deportivos, que eso es distinto".

A su vez, consultamos con los jugadoras de los equipos de la Liga femenina y estas manifestaron "no conocer nada, los directivos no nos han dicho nada del tema de cómo se va a manejar ese tema".

Redacción Futbolred