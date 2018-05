¡Prográmese! La agenda del fin de semana de los jugadores de Selección

Los jugadores de la Selección Colombia están en la recta final de sus ligas locales y buscan terminar en las mismas lo mejor posible.



Muchos de ellos aún buscan la clasificación en los puestos de copas internacionales, mientras que otros están en los encuentros que les dan la llegada a los definitivos para ganar el título.

David Ospina (Arsenal)

Huddersfield vs. Arsenal (Premier League)

Hora: 9:00 a.m.

Día: Domingo 13 de mayo.

TV: sin transmisión.



Camilo Vargas (Cali):

Cali vs. Nacional (Liga I-2018-cuartos de final).

Hora: 8:00 p.m.

Día: sábado 12 de mayo.

TV: Win Sports.



Defensas:



Dávinson Sánchez (Tottenham):

Tottenham vs. Leicester (Premier League).

Hora: 9:00 a.m.

Día: domingo 13 de mayo.

TV: DirecTV 613.



Santiago Arias (PSV)

*ya finalizó su participación en la Liga de Holanda.



Cristian Zapata (Milan):

Atalanta vs. Milan (Liga de Italia).

Hora: 11:00 a.m.

Día: domingo 13 de mayo.

TV: Espn 3.



Yerry Mina (Barcelona):

Levante vs. Barcelona (Liga de España).

Hora: 1:45 p.m.

Día: domingo 13 de mayo.

TV: Espn 3.



Frank Fabra (Boca Juniors):

Huracán vs. Boca Juniors (Liga de Argentina).

Hora: 9:00 a.m.

Día: sábado 12 de mayo.

TV: sin transmisión.



Óscar Murillo (Pachuca):

*no tiene participación porque su equipo no clasificó a la Liguilla de México.



Johan Mojica (Girona):

Girona vs. Valencia (Liga de España).

Hora: 11:30 a.m.

Día: sábado 12 de mayo.

TV: Espn play.



Bernardo Espinosa (Girona):

Girona vs. Valencia (Liga de España).

Hora: 11:30 a.m.

Día: sábado 12 de mayo.

TV: Espn play.



Volantes:



Carlos Sánchez (Espanyol):

Espanyol vs. Málaga (Liga de España).

Hora: 9:15 a.m.

Día: domingo 13 de mayo.

TV: DirecTV-610.



Jefferson Lerma (Levante):

Levante vs. Barcelona (Liga de España).

Hora: 1:45 p.m.

Día: domingo 13 de mayo.

TV: Espn 3.



Mateus Uribe (América, de México):

América vs. Santos Laguna (Liga de México (semifinal vuelta)).

Hora: 7:00 p.m.

Día: domingo 13 de mayo.

TV: sin transmisión.



Wilmar Barrios (Boca Juniors):

Huracán vs. Boca Juniors (Liga de Argentina).

Hora: 9:00 a.m.

Día: sábado 12 de mayo.

TV: sin transmisión.

*lesionado del isquiotibial izquierdo



James Rodríguez (Bayern Múnich):

Bayern Múnich vs. Stuttgart (Bundesliga).

Hora: 8:30 a.m.

Día: sábado 12 de mayo.

TV: Espn play.



Abel Aguilar (Cali):

Cali vs. Nacional (Liga I-2018-cuartos de final).

Hora: 8:00 p.m.

Día: sábado 12 de mayo.

TV: Win Sports.



Giovanni Moreno (Shanghái Shenhua):

Shanghai Shenhua vs. Chongqing Lifan (Liga de China).

Hora: 6:35 a.m.

Día: sábado 12 de mayo.

TV: sin transmisión.



Yimmi Chará (Junior):

Junior vs. Medellín (Liga I-2018).

Hora: 5:15 p.m.

Día: domingo 13 de mayo.

TV: RCN.



Víctor Cantillo (Junior):

Junior vs. Medellín (Liga I-2018).

Hora: 5:15 p.m.

Día: domingo 13 de mayo.

TV: RCN.



Juan Fernando Quintero (River Plate):

River Plate vs. San Lorenzo (Liga de Argentina)

Hora: 7:15 p.m.

Día: lunes 14 de mayo.

TV: sin transmisión.



José Izquierdo (Brighton & Hove Albion):

Tottenham vs. Leicester (Premier League).

Hora: 9:00 a.m.

Día: domingo 13 de mayo.

TV: DirecTV 613.



Delanteros:



Carlos Bacca (Villarreal):

Deportivo La Coruña vs. Villarreal (Liga de España)

Hora: 11:30 a.m.

Día: sábado 12 de mayo.

TV: DirecTV-612.



Falcao García (Mónaco):

Mónaco vs. Saint Ettiene. (Liga de Francia).

Hora: 2:00 p.m.

Día: sábado 12 de mayo.

TV: Espn 3.



Miguel Borja (Palmeiras):

Corinthians vs. Palmeiras (Brasileirao).

Hora: 2:00 p.m.

Día: domingo 13 de mayo.

TV: sin transmisión.



Duván Zapata (Sampdoria):

Sampdoria vs. Nápoles (Liga de Italia).

Hora: 1:45 p.m.

Día: domingo 13 de mayo.

TV: sin transmisión.



Luis Fernando Muriel (Sevilla):

Real Betis vs. Sevilla (Liga de España)

Hora: 11:30 a.m.

Día: sábado 12 de mayo.

TV: Espn.