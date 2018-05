Entre títulos y récords, así es el fin de semana para los de Selección

Los futbolistas de la Selección Colombia tendrán un nuevo fin de semana de mucha competencia en sus ligas locales, pues el final de estas conlleva a dar lo último por pelear en puestos de torneos internacionales.



Además, en las ligas latinoamericanas se juegan partidos de clasificación a las siguientes fases, aunque en Argentina Boca Juniors espera consolidarse como bicampeón.



David Ospina (Arsenal):

Arsenal vs. Burnley (Premier League)

Hora: 10:30 a.m.

Día: 6 de mayo

TV: Espn play.



Camilo Vargas (Cali):

Pasto vs. Cali (Liga I-2018).

Hora: 6:00 p.m.

Día: 6 de mayo.

TV: sin definir.



Defensas:



Dávinson Sánchez (Tottenham):

West Bromwich vs. Tottenham (Premier League).

Hora: 9:00 a.m.

Día: 5 de mayo.

TV: Espn.



Santiago Arias

PSV vs. Groningen (Eredivise).

Hora: 7:30 a.m.

Día: 6 de mayo.

TV: sin transmisión.



Cristian Zapata (Milan):

Milan vs. Verona (Liga de Italia).

Hora: 11:00 a.m.

Día: 6 de mayo.

TV: Fox Sports.



Yerry Mina (Barcelona):

Barcelona vs. Real Madrid (Liga de España).

Hora: 1:45 p.m.

Día: 6 de mayo.

TV: Directv-610.



Frank Fabra (Boca Juniors):

Boca Juniors vs. Unión de Santa Fe (Liga de Argentina).

Hora: 3:45 p.m.

Día: 6 de mayo.

TV: sin transmisión.



Óscar Murillo (Pachuca):

*no tiene participación porque su equipo no clasificó a la Liguilla de México.



Johan Mojica (Girona):

Girona vs. Eibar (Liga de España).

Hora: 6:00 a.m.

Día: 5 de mayo.

TV: Espn play.



Bernardo Espinosa (Girona):

Girona vs. Eibar (Liga de España).

Hora: 6:00 a.m.

Día: 5 de mayo.

TV: Espn play.



Volantes:



Carlos Sánchez (Espanyol):

Atlético de Madrid vs. Espanyol (Liga de España).

Hora: 9:15 a.m.

Día: 6 de mayo.

TV: Espn.



Jefferson Lerma (Levante):

Leganés vs. Levante (Liga de España).

Hora: 2:00 p.m.

Día: 7 de mayo.

TV: Directv-610.



Mateus Uribe (América, de México):

América vs. Pumas (Liga de México (cuartos de final)).

Hora: 7:00 p.m.

Día: 5 de mayo.

TV: sin transmisión.



James Rodríguez (Bayern Múnich):

Colonia vs. Bayern Múnich (Bundesliga).

Hora: 8:30 a.m.

Día: 6 de mayo.

TV: Fox Sports.



Abel Aguilar (Cali):

Pasto vs. Cali (Liga I-2018).

Hora: 6:00 p.m.

Día: 6 de mayo.

TV: sin definir.



Giovanni Moreno (Shanghái Shenhua):

Guangzhou R&F vs. Shanghai Shenhua (Liga de China).

Hora: 6:35 a.m.

Día: 5 de mayo.

TV: sin transmisión.



Yimmi Chará (Junior):

Jaguares vs. Junior (Liga I-2018).

Hora: 6:00 p.m.

Día: 6 de mayo.

TV: sin definir.



Víctor Cantillo (Junior):

Jaguares vs. Junior (Liga I-2018).

Hora: 6:00 p.m.

Día: 6 de mayo.

TV: sin definir.



Juan Fernando Quintero (River Plate):

Colón vs. River Plate (Liga de Argentina)

Hora: 7:15 p.m.

Día: 7 de mayo.

TV: sin transmisión.



José Izquierdo (Brighton & Hove Albion):

Brighton vs. Manchester Utd (Liga de Inglaterra)

Hora: 2:00 p.m.

Día: 4 de mayo.

TV: DirecTV-613.



Delanteros:



Carlos Bacca (Villarreal):

Villarreal vs. Valencia (Liga de España)

Hora: 1:45 p.m.

Día: 5 de mayo.

TV: Espn.



Falcao García (Mónaco):

SM Caen vs. Mónaco (Liga de Francia).

Hora: 10:00 a.m.

Día: 6 de mayo.

TV: sin transmisión.



Miguel Borja (Palmeiras):

Atlético Paranaense vs. Palmeiras (Brasileirao).

Hora: 2:00 p.m.

Día: 6 de mayo.

TV: sin transmisión.



Duván Zapata (Sampdoria):

Sassuolo vs. Sampdoria (Liga de Italia).

Hora: 11:00 a.m.

Día: 6 de mayo.

TV: sin transmisión.



Luis Fernando Muriel (Sevilla):

Sevilla vs. Real Sociedad (Liga de España)

Hora: 2:00 p.m.

Día: 4 de mayo.

TV: DirecTV-610.