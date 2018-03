La agenda del fin de semana de los jugadores de la Selección Colombia

Luego de la doble jornada de Eliminatorias, los futbolistas de la Selección Colombia vuelven a sus equipos para empezar la recta final de cara al final de las ligas locales.



Sin embargo, algunos volverán a pelear finales o partidos que son digno de la élite del fútbol mundial. Así, esta es la agenda de los futbolistas de la Selección Colombia para este fin de semana.

David Ospina (Arsenal):

Arsenal vs. Stoke (Premier League)

Hora: 7:30 a.m.

Día: 1 de abril

TV: DirecTV-613.



Camilo Vargas (Cali):

Cali vs. Santa Fe (Liga I-2018).

Hora: 7:40 p.m.

Día: 31 de marzo.

TV: Win Sports.



Defensas:



Dávinson Sánchez (Tottenham):

Chelsea vs. Tottenham (Premier League).

Hora: 10:00 a.m.

Día: 1 de abril.

TV: Espn.



Santiago Arias (PSV):

PSV Eindhoven vs. Breda (Eredivisie).

Hora: 12:45 p.m.

Día: 31 de marzo

TV: sin transmisión.



Cristian Zapata (Milan):

Juventus vs. Milan (Liga de Italia).

Hora: 1:45 p.m.

Día: 31 de marzo.

TV: Fox Sports 2.



Yerry Mina (Barcelona):

Barcelona vs. Sevilla (Liga de España).

Hora: 1:45 p.m.

Día: 31 de marzo.

TV: Fox Sports 2.



Frank Fabra (Boca Juniors):

Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba (Liga de Argentina).

Hora: 3:45 p.m.

Día: 1 de abril.

TV: sin transmisión.



Óscar Murillo (Pachuca):

Pachuca vs. Monterrey (Liga de México).

Hora: 8:06 p.m.

Día: 31 de marzo.

TV: sin transmisión.

*Salió lesionado del amistoso de Colombia.



Johan Mojica (Girona):

Girona vs. Levante (Liga de España).

Hora: 6:00 a.m.

Día: 31 de marzo.

TV: DirecTV-610.



Bernardo Espinosa (Girona):

Girona vs. Levante (Liga de España).

Hora: 6:00 a.m.

Día: 31 de marzo.

TV: DirecTV-610.



Volantes:



Carlos Sánchez (Espanyol):

Espanyol vs. Alavés (Liga de España).

Hora: 5:00 a.m.

Día: 1 de abril.

TV: Espn 2.



Jefferson Lerma (Levante):

Girona vs. Levante (Liga de España).

Hora: 6:00 a.m.

Día: 31 de marzo.

TV: DirecTV-610.



Mateus Uribe (América, de México):

América vs. Cruz Azul (Liga de México).

Hora: 10:00 p.m.

Día: 31 de marzo.

TV: sin transmisión.



Wilmar Barrios (Boca Juniors):

Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba (Liga de Argentina).

Hora: 3:45 p.m.

Día: 1 de abril.

TV: sin transmisión.



James Rodríguez (Bayern Múnich):

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund (Bundesliga).

Hora: 11:30 a.m.

Día: 31 de marzo.

TV: Espn.



Abel Aguilar (Cali):

Cali vs. Santa Fe (Liga I-2018).

Hora: 7:40 p.m.

Día: 31 de marzo.

TV: Win Sports.



Giovanni Moreno (Shanghái Shenhua):

Shanghái Shenhua vs. Hebei (Liga de China).

Hora: 6:35 a.m.

Día: 31 de marzo.

TV: sin transmisión.



Yimmi Chará (Junior):

Junior vs. Leones (Liga I-2018).

Hora: 5:30 p.m.

Día: 31 de marzo.

TV: Win Sports



Víctor Cantillo (Junior):

Junior vs. Leones (Liga I-2018).

Hora: 5:30 p.m.

Día: 31 de marzo.

TV: Win Sports



Juan Fernando Quintero (River Plate):

Defensa y Justicia vs. River Plate (Liga de Argentina)

Hora: 9:00 a.m.

Día: 1 de abril.

TV: sin transmisión.



José Izquierdo (Brighton & Hove):

Brighton & Hove vs. Leicester City (Premier League).

Hora: 9:00 a.m.

Día: 31 de marzo.

TV: DirecTV-610.



Delanteros:



Carlos Bacca (Villarreal):

Málaga vs. Villarreal (Liga de España).

Hora: 11:30 p.m.

Día: 1 de abril.

TV: Directv-610.



Falcao García (Mónaco):

PSG vs. Mónaco (Final de Copa de la Liga).

Hora: 2:05 p.m.

Día: 31 de marzo.

TV: Espn 2.



Miguel Borja (Palmeiras):

Corinthians vs. Palmeiras (Final Campeonato Paulista).

Hora: 2:30 p.m.

Día: 31 de marzo.

TV: sin transmisión.



Duván Zapata (Sampdoria):

Chievo vs. Sampdoria (Liga de Italia).

Hora: 11:00 a.m.

Día: 31 de marzo.

TV: Fox Sports.



Luis Fernando Muriel (Sevilla):

Barcelona vs. Sevilla (Liga de España).

Hora: 1:45 p.m.

Día: 31 de marzo.

TV: Fox Sports 2.