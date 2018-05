Osorio saca buenas conclusiones del empate en amistoso con Gales

El colombiano Juan Carlos Osorio, entrenador de la selección mexicana de fútbol, aseguró que el amistoso ante Gales (0-0)ha sido una buena prueba para su equipo como parte de la preparación para la Copa Mundial de Rusia 2018.



"Tuvimos la gran oportunidad de jugar contra la selección número 21 en el Ranking FIFA que presenta un fútbol directo; el ejercicio, con un equipo joven le dio oportunidad al fútbol mexicano de seguir creciendo", dijo el estratega en una conferencia de prensa.



En un duelo en el que hizo numerosos cambios y no utilizó a varios de sus titulares del Mundial, Osorio se dedicó ante Gales a evaluar a los jugadores que aún tienen posibilidades de formar el equipo mundialista y aunque buscó ganar, el cuadro careció de contundencia y el duelo terminó sin anotaciones.



"Todo lo que se hace es trabajar en la toma de decisiones en distintos escenarios. A partir de la lista de 23, en el juego contra Dinamarca, nos aproximaremos al once que va a iniciar contra Alemania", señaló al referirse al último encuentro de preparación de los mexicanos, el 9 de junio en Copenhague.



Osorio explicó que aunque no tuvo disponible a Diego Reyes, del Oporto portugués, y Héctor Moreno, de la Real Sociedad de España, lesionados, continuó su trabajo para encontrar la mejor línea defensiva y cuando los dos futbolistas estén recuperados, fortalecerán la zaga.



"Las sesiones de trabajo esta semana fueron muy buenas, si algo destacamos es el compromiso con el entrenamiento. Los trabajos han sido muy específicos, el jugador mexicano es bueno en el trabajo y en el entrenamiento", concluyó.



El delantero Jesús Manuel Corona reconoció que al equipo le faltó lo más importante, ser contundente, y esa fue la causa de no poder ganar, mientras el defensa Hugo Ayala destacó el funcionamiento aunque también lamentó la falta de puntería.



La selección mexicana, que jugará el grupo F del Mundial contra el campeón Alemania, Corea y Suecia, regresará hoy a su concentración en las afueras de la capital del país para seguir la parte final de su adiestramiento para Rusia 2018.



El equipo recibirá a Escocia el próximo sábado en el Estadio Azteca en la despedida ante sus hinchas y el 9, ya con el equipo mundialista definido, visitará a Dinamarca en el cierre de su preparación.