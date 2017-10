'No podemos depender más de lo que inventen James y Falcao': Asprilla

0







Claro y contundente. Auténtico y sin censura como se caracterizó durante toda su carrera futbolística, Faustino Asprilla dialogó con FUTBOLRED y dio su percepción sobre el nivel de Colombia en la Eliminatoria y lo que se debe corregir de cara al Mundial de Rusia.

Con 58 partidos, 20 goles y dos mundiales (Estados Unidos 1994 y Francia 1998) con la 'Tricolor', su opinión, lejos de querer alejarse de la polémica, es voz autorizada para hablar de una camiseta que lo vio gambetear defensas por doquier y marcar goles dignos de admirar.

¿Qué balance hace del rendimiento de la Selección en las eliminatorias?

Nosotros en estos momentos clasificamos al Mundial, a la hora de hacer conclusiones fue un equipo que saco puntos y en ese aspecto tuvo un rendimiento alto. Tendremos de tratar de encontrar el fútbol que nos permitió soñar en Brasil. Debemos encontrar esa fórmula para que la Selección repita esa Copa del Mundo.

¿Cuál es esa fórmula de la que usted habla?

Se debe potenciar a James, vamos a tener un goleador como Falcao entonces la responsabilidad no va hacer como en Mundial pasado que recayó en el ‘10’, sino, que ya tenemos al ‘Tigre’ que sabe hacer goles. También se debe devolverle la confianza a Cuadrado, que sea ese jugador que se admira por su forma de driblar. Hay que buscar esa formula para lograr estas condiciones.

¿Qué se debe hacer para llegar a la Copa del Mundo y tener las condiciones que menciona?

Lo que se tiene que hacer es que el conjunto (jugadores y cuerpo técnico) le ayude a las individualidades. No podemos depender más de lo que se invente James, de lo que invente Falcao o Cuadrado. Hay que buscar la forma que la Selección juegue en conjunto, ahí sí el aporte de ellos será importante.

El Liderazgo en la Selección Colombia

Una de las críticas que se tuvo después de la derrota 1-2 frente a Paraguay en Barranquilla, fue que faltó una voz de mando que en los minutos finales que organizará al equipo para que no atacará de forma desordenada.

A el ‘Tino’ este tema no le genera dudas: “los lideres cuando se tiene a unos jugadores que ya llevan dos eliminatorias y un Mundial no creo que se deba que tener una solo persona ahí en el campo para que les diga que tienen que hacer. El líder no se reconoce por ser el que más grita en la cancha. A mí me pasó con compañeros como Víctor Aristizábal, Hernán Crespo y Alan Shearer que jugamos y nos conocíamos de memoria”.

Asprilla terminó por concluir que de cara a la Copa del Mundo 2018 "será clave salirse de las emociones de la gente, eso fue lo que nos pasó frente a Paraguay. Los jugadores se emocionaron tanto que se olvidaron que estaban jugando una clasificación”.

Julio Montenegro Tabares

[email protected]

En Twitter: @julio13m