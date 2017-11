'No me olvidaron; a veces se necesitaron otros jugadores': Pardo

0







Actualizado hace 2 horas

"Estoy muy contento por esta nueva oportunidad, se está haciendo buen trabajo en el torneo griego y en la Liga de Campeones. Esta es una oportunidad par mostrar lo que se viene haciendo y cuando sea la oportunidad, mostrar por qué estoy aquí". Con esas palabras regresó Felipe Pardo a la Selección nacional como una de las alternativas para los partidos amistosos contra Corea del Sur (10 de noviembre) y China (14 de noviembre).

El jugador dijo que no se sintió olvidado por el cuerpo técnico, a pesar de no estar por mucho tiempo en las convocatorias: "Ellos ven a todos los jugadores y vamos todos haciendo parte del proceso. Hubo un momento en que no jugaba regularmente y por eso no podía volver, pero ahora se hace un buen trabajo y hay que aprovechar el buen momento y la oportujnidad que tenemos".

El jugador, de 27 años, explicó: "Es una ilusión que cada uno de los jugadores tiene poder hacer una buena representación frente a estos dos rivales en estos amistosos y en los que vienen. Hay quedarlo todo para estar en esa lista final".

Aunque se cuenta como un delantero, él aclara que tiene más posibilidades: "Sigo siendo un volante extremo por derecha, a veces me ponen por izquierda pero más por derecha, con ida y vuelta, con orden táctico, movimientos para romper líneas y aportar desequilibrio. Me catalogaban como delantero pero yo soy más un volante que aporta para poner a los compañeros de cara a gol", dijo.

Pardo acepta que juega con perfil cambiado "porque se usa la herramiena de ir hacia adentro para aprovechar el buen remate y hacer goles yo asistencias" y esa puede ser una ventaja en la competencia interna por un cupo entre los 23 llamados a Rusia 2018. "Hay varios jugadores en la posición mía, los que están aquí vienen haciendo un gran trabajo y tienen para aportarle a la Selección, pero yo hoy soy un jugador más completo, que aprendió bastante en los 5 años en Europa y ha aprovechado para madurar como jugador y persona".

El hombre del Olýmpiacos tiene, desde la distancia, una imagen clara de la selección nacional: "Es un equipo que juega elegante, juega bien al fútbol, tiene jugadores de mucha clase y calidad y por está donde está en el ranking Fifa".

Pardo concluyó que el jugador colombiano es muy valorado en Grecia: "nos ven como jugadores con mucha técnica, al que le gusta la pelota, tiene pasión por el deporte. Somos jugadores rápidos y potentes y tácticamente muy bien parados".





