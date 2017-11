'No me extrañó jugar de lateral, es una ventaja': Jefferson Lerma

0







En su primera convocatoria a la Selección Colombia de mayores, Jefferson Lerma demostró su potencial como jugador: contra China actuó como lateral por derecha y no defraudó en el cotejo amistoso. Hay que decir que la posición habitual de Lerma es volante de primera línea.

El jugador de 23 años dejó más que buenas sensaciones tanto contra Corea del Sur como frente a los chinos. El del Levante español fue una de las figuras en la gira asiática y como él mismo lo dijo en una entrevista a este portal: “Voy a demostrar porqué me han llamado a la Selección” y cumplió a cabalidad.

“Feliz, creo que hecho un buen partido y tengo que estar así”, dijo de entrada Jefferson a declaraciones a ‘Win Sports’.

El de Cerrito (Valle del Cauca) sostuvo que jugar como lateral por derecha no fue nuevo para él, pues en su antiguo equipo: el Atlético Huila había actuado en esa posición y en su actual club, el Levante, también en su llegada había tenido presentaciones por esa banda.

“Sí, muchas veces lo hice en el Atlético Huila y en el Levante, en esa posición no me iba a costar mucho. No me extrañó, es una ventaja y tengo que aprovecharla”, agregó.

También tuvo palabras de las indicaciones que le dio José Pékerman previo al duelo contra China. “Me dieron libertad, que saliera mucho, que tuviera una buena salida y tenía que aprovecharla. El ‘profe’ también me dijo, que si en algún momento, si podía, que entrara hacia el medio”.

Lerma habló a su vez de ese buen complemento que hizo dentro de la cancha con Felipe Pardo, quien marcó uno de los cuatros goles de Colombia. “Sí, tenía que darle salida, sé que lo sé hacer bien y tenía que aprovecharlo”.

El volante se refirió a las sensaciones que tuvo al vestir la camiseta de la Selección y sostuvo “que quedo satisfecho, di al máximo, quise dar lo mejor desde esa posición, que no es la habitual, pero ya lo he hecho, ahora a seguir sumando”.

Si bien tuvo una gran actuación, fue cauto sobre sus posibilidades de estar en el Mundial de Rusia-2018. Lerma sostuvo que aún quedan cosas por trabajar.

“Muchas gracias a todos, confiando en Dios todo va a salir muy bien en el Mundial, los que vayan, y vamos por más; hay hablar generalizado”, cerró.

Redacción Futbolred