'No hay partidos amistosos cuando se juega en Selección': Moreno

Actualizado hace 56 minutos

Giovanni Moreno sabe que se juega el cupo al Mundial de Rusia y se lo toma con toda la seriedad. “Nosotros tenemos que estar siempre bien para lo que el técnico quiere”, afirma.

El rival de este martes, China, no es para confiarse: “Les gusta jugar al pie, tiene buenos jugadores, los he enfrentado casi a todos en los clubes acá, no es un partido fácil”.

Mirando el espejo retrovisor del partido contra Corea del Sur (derrota 2-1), advierte claramente el problema: “El partido contra Corea es para mejorar en la paciencia, fue un partido en el que pensamos que teníamos la obligación de salir a proponer pero a estas selecciones hay que respetarlas, hay que cuidarse y tal vez nos sorprendieron por cómo se pararon”.

Aunque se viera incómodo, él dice que se sintió bien el esquema táctico el pasado viernes: “Yo me sentí demasiado bien, pero el partido fue raro. Estuvieron demasiado ordenados, no había espacio para encontrar la pelota y por James y yo teníamos que bajar a buscarla para iniciar el juego. Pero se da por el gran trabajo del rival”.

Por su futuro en la Selección y por el bien del equipo, es hora de mejorar: “Esperamos que sea una selección diferente, hacer lo que el cuerpo técnico quiere y ganar. Estos partidos te dan confianza cuando los ganas.

Redacción Futbolred