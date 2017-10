'No hay palabras para explicar la felicidad de ir al Mundial': Cuellar

0







Gustavo Cuellar, quien estuvo en las dos últimas convocatorias del técnico de Colombia, José Pékerman, llegó en el momento ideal: justo para celebrar la clasificación al Mundial de Rusia.

Aunque minutos en los últimos cuatro partidos de la Eliminatoria, pudo vivir de primera mano la angustia y luego la euforia de asegurar la presencia en la segunda cita mundialista del país. Sin embargo, él aún no se siente en territorio ruso: “La que se clasificó fue Colombia, todavía tengo que garantizar mi vacante en la selección. Tengo que jugar en el Flamengo, y bien, para estar en la Copa Mundial de Rusia”, dijo en rueda de prensa.

El volante de marca aseguró que tuvo paciencia para esperar su oportunidad. “Yo no desistí de trabajar y mi familia ayudó mucho en el momento difícil que pasé, para jugar bien cuando la oportunidad viniera”.

Cuéllar: não tem como explicar uma classificação para a Copa. Graças a Deus consegui isso. #Mengo — Flamengo (@Flamengo) October 13, 2017

El eficiente volante, una cara conocida en todo el proceso de selecciones juveniles, tuvo palabras para el último rival: “espero que Perú consiga la clasificación para la Copa también (en el repechaje contra Nueva Zelanda)”.

El barranquillero contó que no tuvo el tiempo suficiente para celebrar la clasificación, pues corrió para estar a órdenes del técnico Reinaldo Rueda, en Flamengo. “Mi vuelo estaba programado para salir a las 22 horas, pero se retrasó cinco horas. Fui directo al Maracaná. Obviamente estaba un poco cansado, pero estaba a disposición si el profesor necesitaba”, dijo.

Cuellar reconoció que fue muy frustrante la reciente eliminación de la Copa Libertadores y la pérdida del título de la Copa brasilera en definición por penaltis, pero pidió confianza en su equipo: “Obviamente estamos frustrados, quedar fuera de la Copa Libertadores no estaba en los planes. Pero el año no terminó. Podemos conquistar la Sudamericana y queremos quedar entre los cuatro primeros al final. Algo no está bien. El trabajo se está haciendo. Tenemos las condiciones, pero algo está mal. Tenemos que dar el 120 por ciento por los resultados. Vamos a trabajar más ahora para ganar”, señaló.

El jugador espera que Flamengo retome el rumbo por él, por su entrenador y por el futuro: “El Guerrero siempre piensa y compite por donde está. Ahora está en el Flamengo y voy a luchar por el Flamengo”, dijo.

Redacción Futbolred