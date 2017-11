'Mi sueño de niño era vestir la camiseta de Colombia': Avilés Hurtado

0







A Avilés Hurtado lo desborda la emoción de estar, por primera vez, en una concentración de Selección Colombia. “Estoy muy contento, muy ilusionado y con ganas de aportar. El grupo me ha acogido de buena manera, ya conocía a muchos compañeros, así que estoy muy feliz”.

Su momento en el fútbol mexicano es la mejor carta de presentación. Y él lo sabe: “Venía haciendo las cosas bien de tiempo atrás, me he sabido ganar esta convocatoria y estoy muy emocionado y con ganas de empezar uno de los partidos y aportarle a la selección”.

Tan bueno es su trabajo en el Monterrey que incluso la selección mexicana, al mando de Juan Carlos Osorio, llegó a interesarse en convocarlo: “Lo de México es muy llamativo, ilusiona esa posibilidad, pero lo mío era claro, mi sueño de niño fue vestir la camiseta de la Selección Colombia. Estoy con muchas ganas de triunfar y ganarme una convocatoria al mundial”, adelantó.

Como delantero, lo suyo son las celebraciones: “últimamente me he encontrado mucho con el gol, antes no estaba tan dulce. Pero me he dado cuenta que es clave estar de cara al gol, que es lo más importante en el futbol. Pero realmente me he desempeñado en muchas posiciones así que esto es de seguir trabajando porque lo que viene es mucho mejor”, dijo.

¿De qué habla cuando dice ‘muchas posiciones’? “En la posición que el profe me quiera utilizar estoy apto para hacer lo que me pida. Ya hablamos de las posibilidad que puede tener conmigo y estoy al servicio de él. En el puesto que sea daré lo mejor, de arquero es la única que no podría, pero el resto cualquiera (risas)… Él sabe que he jugado en distintas posiciones en Monterrey, he jugado por izquierda y por derecha, como extremo, detrás del 9, de segundo delantero… Lo he hecho bien pero lo importante es ponerlo al servicio del equipo en estos dos partidos”.

Aunque sabe que la competencia entre los delanteros es dura de cara al Mundial, siente que puede pelear. Ya hizo lo más difícil, que fue lograr el primer llamado. Lo que sigue es disfrutar, adaptarse y aportar goles de gran factura, como aquel que lo candidatizó al premio Puskas, para quedarse con el boleto a Rusia.

