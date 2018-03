Muriel y Uribe: así les fue en la prueba de reemplazar a Cardona y Cuadrado

José Pékerman tuvo que hacer dos cambios obligados en la habitual alineación titular para el partido de Colombia Francia ante la ausencia de Edwin Cardona y Juan Guillermo Cuadrado, y en su lugar estuvieron desde el inicio del partido Luis Muriel, por izquierda, y Mateus Uribe, por derecha.



Muriel, quien tomó el lugar de Cardona, actualmente es utilizado en Sevilla, su actual club, como centro delantero. Sin embargo, las mejores acciones en su carrera por Europa las ha generado por el costado izquierdo, lugar que ocupó en el juego contra Francia.

Así, como lo ha hecho en diferentes oportunidades, el delantero de Santo Tomás, Atlántico, realizó acciones en ofensiva cuando pudo. De hecho, el primer gol de Colombia llegó de su pie derecho, pues Lloris se desconcentró y no pudo contener el esférico.



Si bien el desequilibrio que pudo generar Muriel fue muy importante para la Tricolor, las falencias en el primer tiempo en defensa fueron abismales. Su poca colaboración en defensa le hizo pasar penurias a Frank Fabra, el lateral por ese sector, que siempre se vio inferior a Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores jóvenes en la actualidad.



Luis Fernando, con características diferentes a Cardona, fue uno de los jugadores que más opciones de gol tuvo para Colombia, pero le faltó eficacia y tranquilidad para definir. Frente a Edwin, su potencial rival por un lugar, el atlanticense mostró más ataque, aunque quedó en deuda para colaborar en defensa.



El otro que tuvo la oportunidad desde el inicio del juego fue Mateus Uribe, quien tuvo la responsabilidad por el sector derecho, en el que siempre se ha ubicado Juan Guillermo Cuadrado. No fue poco lo que tuvo que hacer el jugador del América de México.



Si bien Uribe ha tenido partidos como volante en ese sector, su posición actual en el fútbol de ‘azteca’ es como un volante central con llegada al área rival. Este cambio de sector no le favoreció al antioqueño, que en el primer tiempo tocó el balón, pero no pudo demostrar sus mejores habilidades ni en defensa ni en ataque.



No obstante, Mateus si mostró lo mejor de su fútbol en el segundo tiempo, cuando jugó más retrasado, volante central con salida, y en el sector derecho: su posición habitual. Desde allí, él pudo dar seguridad en defensa y formar un nuevo módulo con tres volantes centrales, junto a Abel Aguilar y Carlos Sánchez.



El experimento de José Pékerman para jugar sin Cardona y Cuadrado dejó algunas preguntas en la afición. ¿Se ganó el lugar Muriel en vez del ‘10’ de Boca Juniors? ¿Probará otro jugador en la posición de Cuadrado? ¿Es mejor cambiar el módulo ante la ausencia de Cardona y Cuadrado? Aún quedan tres meses para el Mundial, pero Muriel y Uribe mantienen la pelea para obtener un cupo en la cita futbolística más importante.