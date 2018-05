'No es revancha, entendí que no era mi momento': Luis Muriel

Luis Muriel conserva su cara de niño pero habla con mucha más propiedad, con la certeza de quien va por el camino correcto y la motivación de estar, ahora sí, en la lista de 23 mundialistas de Colombia.

"Creo que esta vez poder cumplir ese sueño va a ser mucho más motivador. No lo veo como una revancha porque entendí que ese momento no era mi momento, lo veo como una nueva oportunidad y ojalá que esta sea vez sea la vencida", dijo el atacante, de 27 años.



En comparación con el Mundial de Brasil, cuando fue uno de los tres descartados en la lista final, se siente distinto: " Son cuatro años más en Europa, la experiencia y madurez que da la edad, tener un ecorrido en Europa es importante. Souy m´s completo, más maduro y con más experiencia, esa es la diferencia con respecto al anterior Mundial".



De su experiencia y su balance de temporada, habla con convicción: "Con el Toto Berizzo su filosofía era mucho de cambiar el equipo, tenía igual mucha participación si bien no era la que yo quería. Pero con Montella pude jugar muchos más partidos, pude tener mucha más continuidad y aumentar el nivel futbolístico", dijo, resaltando la final de la Copa del Rey, los cuartos de final de Champions League y el cupo a Europa League.



Esos número y un 'arma secreta' respaldan su sueño mundialista: "hay una competencia durísima, jugadores en gran momento, todos con alto nivel en sus clubes y no lo van a hacer nada fácil. Mi arma es la polifuncionaldiad, puedo cubrir cualquier posición de ataque y finalmente apuesto a eso para estar en la lista y buscar un cupo en la titular", añadió.



El hijo de Santo Tomás aprendió a dosificar el optimismo y a no abarcar mucho antes de la competencia: "Toda Colombia sueña, uno sueña con jugar el último partido (del Mundial). En el grupo tenemos objetivo, en una competencia como esta lo más importante es ir paso a paso porque piensas más allá y te pasa factura. Hay que centrarse en el primer rival e ir consiguiendo cada cosa a su tiempo".

​