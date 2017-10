Los puestos que Colombia necesita reforzar de cara al Mundial de Rusia

0







Pasaron los goles de Falcao y james, la tensión, la acusación fallida del amaño del partido contra Perú… Pasó la ola y quedó la clasificación al Mundial de Rusia.

Y es momento de parar y revisar una lista que esta no podrá superar los 23 jugadores, 20 de ellos de campo, pues los tres primeros de la lista serían los arqueros.

La buena noticia es que entre zagueros centrales, lateral derecho y delanteros no hay mayores dudas. Pero en otras posiciones sí que hay una tarea larga de elección.

Las dudas en el arco



Precisamente, en el arco es donde está la primera gran duda. El despiste de David Ospina contra Paraguay, uno de los pocos que tuvo durante los 18 partidos de la Eliminatoria, dejó en el aire una necesidad apremiante de un segundo buen arquero que sea una auténtica alternativa.

Hay que decir que Camilo Vargas, a pesar de ser hombre de confianza del técnico Pékerman y de haber hecho todo el proceso, no tiene mucho que mostrar en la lista de argumentos para justificar un segundo Mundial. Después de 20 partidos con Deportivo Cali en 20016, su 2017 en Atlético Nacional es de angustia: un partido jugado en poco más de nueve meses. La inactividad puede ser una condena para un arquero. Y Vargas, lamentablemente, cumple todo el requisito.

El arquero de Santa Fe, Leandro Castellanos, no es una mala idea. Es titular consolidado en el equipo líder de la Liga, lo que ya es un argumento para ponerlo por encima de Vargas. En contra le juega que en el grupo es tercer arquero, no segunda opción. Con todo: ¿en caso de no estar Ospina disponible, es el arquero de garantía y experiencia internacional que se necesita en un Mundial? Queda abierta la pregunta…

A José Fernando Cuadrado, del Once Caldas, tal vez el arquero de mejor presente en la Liga local, ya lo tuvo Pékerman en una convocatoria y no volvió a llamarlo. Su razón tendrá.

Muchos sugieren al argentino Franco Armani, de Atlético Nacional, quien cansado de esperar un llamado de su país y ya en el trámite de la ciudadanía colombiana, tendría el recorrido internacional correcto (campeón de Libertadores) y la estatura suficiente para hacerse cargo. El lío: no está en los planes de Pékerman, al menos no por ahora.

El lateral izquierdo, dolor de cabeza de siempre

Lo hace bien Frank Fabra cada vez que le dicen con claridad cuál es su tarea. Contra Perú, bajo la instrucción clarísima de anclarse a su área y evitar los centros hizo un trabajo impecable. Pero es difícil de olvidar su desesperación y desorden táctico en aquella dolorosa derrota contra Paraguay: si no le dicen que no ataque, él por instinto lo hará.

Así que, para respaldar a Fabra, se busca candidato. Farid Díaz, de 34 años, vive un año difícil producto de las lesiones y su adaptación a Olimpia de Paraguay no es, digamos, muy exitosa: jugó apenas 3 partidos. En la última convocatoria ni siquiera fue alternativa por sus problemas físicos, lo que ya antes obligó a recurrir al veterano Pablo Armero para ocupar la posición.

Y Armero, próximo a los 31, con 19 partidos en lo que va de 2017, tiene confianza del DT y experiencia, pero no respaldo de la gente.

Se habla de Deiver Machado, del Genk belga; de Johan Mojica y sus 5 partidos con Girona en España; de Dayron Mosquera, de Santa Fe, de Darwin Andrade, sin minutos en Deportivo Cali… Se habla y no se encuentra.

Asuntos varios

Colombia no tiene problemas en su zona de volantes. Salvo un par de malas decisiones en el campo –de Barrios, por ejemplo- o alguna inactividad relativamente costosa para Carlos Sánchez, los hombres en esa zona están fijos.

Queda una curiosidad inevitable por ver en acción a hombres como Jefferson Lerma, del Levante, ojalá durante alguna de las dos fechas Fifa que hay de aquí a la cita de Rusia. ¿Daniel Torres? Hizo el proceso, pero hace tiempo, por inactividad, no recibe la citación.

Entre los creativos sí parece que se han ganado el puesto Edwin Cardona y Giovanni Moreno por encima de otros candidatos de siempre como Juan Fernando Quintero o Macnelly Torres. Y arriba tal vez la única novedad fuera Duván Zapata, quien en Lima se metió a la lista casi sin discusión.

