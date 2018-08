Los cinco que volverán a buscar su preciado lugar en la Selección

El pasado martes, el técnico interino de la Selección Colombia, Arturo Reyes, dio a conocer la lista de convocados para disputar los partidos amistosos contra Venezuela, el 7 de septiembre y frente a Argentina, el 11 del mismo mes. Entre los llamados destacan algunos nombres nuevos, pero también cinco jugadores que regresan, tras ser excluidos por diferentes motivos en las últimas citas de la Tricolor.

El retorno del defensor Jeisson Murillo fue uno de los más esperados, sumándosele a este, el de Yimmi Chará, Gustavo Cuellar, William Tesillo y Helibelton Palacios.

Jeison Murillo

El zaguero, quien fue una de las figuras de la Copa América 2015, parece tener otra tregua con el equipo nacional. Su última actuación portando la camiseta Tricolor fue en noviembre de 2016 y no es recordada de la mejor manera, su rendimiento regular contribuyó para que el equipo cayera 3-0, en su visita a Argentina por eliminatorias.



Murillo no estuvo en el listado de 35 preseleccionados para el Mundial de Rusia y pareció desaparecer del panorama futbolístico del país.



Fue cedido del Inter de Milan al Valencia, pero la temporada pasada una pubalgia le obligó a retirarse del campeonato. Se tuvo que someter a dos operaciones, por lo que terminó jugando solo 17, de los 38 partidos de La Liga, en la pasada edición.



Para esta nueva temporada del campeonato español, fue comprado por el equipo del ‘murcielago’, aunque no ha debutado tras dos fechas disputadas. Recuperado en su totalidad, espera volver a brillar con la Selección.



Yimmi Chará

Fue convocado por primera vez en 2014 para dos partidos amistosos y tras su destacado desempeño en Atlético Junior, fue nuevamente llamado a la Selección, para las últimas cuatro fechas de eliminatoria a Rusia.



Chará hizo parte de la lista preliminar de las 35 opciones para jugar el Mundial, pero finalmente quedó afuera de la cita orbital.



Actualmente viste la camiseta del Atlético Mineiro de Brasil, equipo en el que tras pocos partidos disputados, ha podido exponer su talento.



Gustavo Cuellar

Tras repetidas participaciones en las categorías inferiores, el mediocentro tuvo dos oportunidades con la Selección absoluta; debutó en un amistoso frente a Perú en 2015 y tuvo algunos minutos contra Ecuador, en un encuentro por eliminatorias.



Fue incluido en la lista de 35 preseleccionados para el Mundial de Rusia, pero finalmente descartado.



Su actualidad está en Flamengo de Brasil, donde es fundamental y entró a la historia del club, al sumar más de 100 partidos desde su arribo en 2016.



Helibelton Palacios

El defensa fue convocado por primera vez en 2015 para las primeras cuatro fechas de eliminatorias y posteriormente participó en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 con la Sub-23.



Su buen rendimiento, por la banda derecha de Atlético Nacional, le ha merecido la titular del conjunto antioqueño y ahora buscará ganarse un puesto en la Tricolor, ya que desde su debut, no había sido tenido en cuenta.



William Tesillo

Su participación en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, contribuyó para ser llamado a la Selección de mayores en 2017. Tuvo pocos minutos en su debut por eliminatorias contra Brasil, pero fue incluido en los 35 preseleccionados para la Copa del Mundo, siendo descartado finalmente.



Actualmente el defensa hace parte del plantel de León de México, en el que se ha destacado, pues desde su llegada, en junio pasado, jugó siete partidos, todos como titular.