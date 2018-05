Lesiones, el gran dolor de cabeza en concentración de Colombia

Comenzaron los entrenamientos de la Selección Colombia en Bogotá con una preocupación común: en el final de la temporada varios de los 35 preseleccionados sufrieron problemas físicos que esperan superar definitivamente antes del debut en el Mundial de Rusia.

El primero de la lista, siempre preocupante, es Falcao. El delantero del Mónaco sufrió el pasado 4 de mayo una contusión en el muslo derecho que lo obligó a parar y a reaparecer apenas 10 minutos, el pasado 19 de mayo en el triunfo 0-3 contra Troyes, con el que cerró su temporada.



El tema es que fue el cuarto problema físico que debió superar en este año: en enero tuvo una contractura en la pierna izquierda, en febrero una contusión en la rodilla izquierda y en abril una contractura muscular. Jugó poco, tal vez para no arriesgar. Pero al realidad es que a la selección llega con 100 minutos en cancha en el último mes.





Preparando el último partido del campeonato. https://t.co/ZjrCeHAeh6 — Radamel Falcao (@FALCAO) May 18, 2018

El otro caso es el de Wilmar Barrios. El jugador de Boca Juniors sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna derecha el 15 de abril, contra Independiente, y tuvo que pasar cerca de un mes para volver a la competencia.



No estuvo contra Newell’s (22 de abril), Palmeiras (25), Gimnasia (29) ni Junior (2 de mayo) y volvió contra Unión de Santa Fe, el 6 de mayo pasado, cuando reportó molestias en el isquiotibial. Su evolución se sigue de cerca en la sede de la FCF en Bogotá.





Con el mismo rigor se evalúa a Óscar Murillo, quien se lesionó el 27 de marzo en el amistoso de Colombia contra Australia. Aunque llegó a temerse un problema de rodilla que lo sacara del Mundial de Rusia, el tema no fue tan grave pero sí delicado: “hay una lesión muscular a nivel del bíceps femoral, (edema fibrilar, un hematoma)”, informó su club, Pachuca de México, que lo perdió por 4 partidos.



Aunque se habló de una convocatoria en el cierre de la liga local, lo cierto es que su último partido fue en la fecha 12, contra Necaxa, el 18 de marzo de 2018. Esa inactividad tendría al técnico, José Pékerman, analizando la opción de convocar al menos a la preparación en Italia a William Tesillo, mientras se analiza la evolución de Murillo.



Un dolor de cabeza más es Abel Aguilar, el veterano volante que sintió una molestia en sus isquiotibiales izquierdos el 12 de mayo, en el partido de ida de cuartos de final que el Cali le ganó a Nacional 1-0. Ese día se habló de una fatiga muscular que no confirmó su club y tampoco la selección nacional. Fue uno de los primeros en reportarse a la sede de la FCF en Bogotá y se espera que pronto se confirme su situación médica.





Finalmente, está el caso de Duván Zapata, quien se lesionó el pasado 22 de abril, en la derrota de Sampdoria contra Lazio por 4-0. Pidió el cambio al minuto 60. Su equipo confirmó que presentó problemas en el recto femoral del muslo derecho y su DT, Marco Giampaolo, prefirió no tenerlo en cuenta para los posteriores compromisos ligueros. “No está al ciento por ciento”, dijo.





15' ST: Problemi fisici per Zapata, costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto dentro Quagliarella #LazioSamp — U.C. Sampdoria (@sampdoria) April 22, 2018

Sin embargo, el delantero reapareció el 13 de mayo, cuando jugó 20 minutos frente a Nápoles. Después, en el cierre de la Serie A no fue convocado, aparentemente por no haber superado sus inconvenientes físicos, versión que algunos negaron desde Italia, sugiriendo que él habría pedido descanso, pensando en la selección. Recientemente se dijo que no llegaría a Bogotá para evitarle un viaje adicional, teniendo en cuenta que el equipo viaja este sábado a Italia y para él sería más sencillo llegar a Milán.



En este momento, el jugador no habría recibido tiquetes y no tendría claro si estará o no con el equipo en el Mundial de Rusia.