‘Soy volante de marca, no hemos hablado de ser lateral’: Lerma

Jefferson Lerma se metió en el grupo de 23 viajeros de Colombia al Mundial de Rusia sin hacer mucho ruido. A fuerza de trabajo y fortaleza en la marca junto al Levante de España convenció al técnico José Pékerman, quien tiene en él la opción de un volante de marca o un lateral derecho.

Al menos eso dice la teoría: “Creo que mi posición natural es volante de marca, no hemos hablado de ser lateral, pero es una oportunidad en cualquier momento jugar en esa posición”, asegura él desde Italia.

En una competencia tan cerrada por un puesto en la Selección, Lerma tuvo clara su estrategia: “Me imaginaba esta acá, la esperanza es lo último que se peirde, demostré mis cualidades al cien por cien y aproveché mi oportunidad. Si estoy aquí es porque tenía buen nivel, merecía la oportunidad y cuando me la dieron la tomé. Estoy a un paso de cumplir un sueño, disfrutando mi momento, independientemente de qué pase. Estoy hay que aprovecharlo”, asegura.



Makelele, como le dicen en El Cerrito, su pueblo natal, ve el amistoso de este viernes, contra Egipto, como una gran oportunidad: “Es un partido para llenarnos de confianza y seguridad de cara lo que se viene y al entrenador le ayuda a ver cómo va el grupo y qué hay que mejorar”.



La ausencia de Salah no lo trasnocha: “creo que no cambia nada, ellos harán su trabajo y nosotros el nuestro”.



¿Alcanza con un solo partido de preparación? “Hay que hacer un buen juego... Lo mejor es llegar bien a Rusia, siguiendo nuestro trabajo y eso ya lo decide el msiter. Si jugamos otro partido vamos a hacerlo con el mayor de los gustos”.



Su mensaje, cada vez más cerca del Mundial, es para los hinchas: “Que nos apoyen, que confíen nosotros, que estamos para cosa grandes”, dijo desde Milán al canal Win Sports.