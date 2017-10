Las cuentas que hace Colombia para clasificar al Mundial de Rusia-2018

0







Actualizado hace 1 hora

La Selección Colombia llegará a la última fecha de las Eliminatorias Suramericanas, en la que visitará a Perú, con un aliciente: depende de sí misma para clasificar directamente al Mundial de Rusia-2018; un triunfo en Lima, por cualquier marcador, dejará al combinado nacional en una de las cuatro plazas que tiene la Conmebol para la competencia orbital.

De sacar los tres puntos contra el seleccionado que dirige Ricardo Gareca, las únicas cuentas que tendrán que hacer José Pékerman y sus muchachos será para saber en qué posición clasifican. Ya no podrá ser primera, pues esa distinción se la ganó Brasil con varias fechas de anticipación. Aquí las otras posibilidades.

- Ganar y ser segunda: suena difícil, pues tendría que esperar que Bolivia hiciera lo propio en su visita a Uruguay. Además, esperar que Chile no gane en casa de Brasil.

- Cómo ser tercera: además de los 3 puntos en Lima, Colombia queda en la 3ª casilla si Chile pierde o empata contra la ‘canarinha’.

- Sería cuarta si ganan, obviamente Colombia, Uruguay y Chile.

Ahora, si Colombia empata en Perú, tendrá altísimas posibilidades de quedarse en el grupo de los cinco mejores: Es decir que al menos aseguraría el cupo al repechaje, que será contra Nueva Zelanda, como aspirante de Oceanía. Así están las cuentas en caso de sumar un punto en Lima.

- Clasifica a Rusia sí: Chile pierde con Brasil y que Paraguay no derrote a Venezuela en Asunción; otro resultado que lo pone en el Mundial es que Argentina no le gane a Ecuador en Quito. Ojo, si los chilenos suman en Brasil y Argentina no gana en Ecuador, también pasa Colombia.

- Cómo iría a repechaje si empata: si gana Argentina y Paraguay no le hace más de siete a Venezuela, la Tricolor sería quinta y el que saldría sería Perú.

La suerte de Colombia incluso podría ayudarlo a pasar si pierde. Si pasa esto:

- Dependería de tres resultados a la vez: que Chile pierda con Brasil por un gol o más que Colombia; que Argentina caiga frente a Ecuador; y que Paraguay no le gane a Venezuela.

- Si la diferencia de goles de las derrotas de Chile y Colombia es la misma: en ese escenario el equipo de Pékerman deberá jugar contra Nueva Zelanda.

No hay dudas que sacar tres puntos en Lima es lo mejor, pues no hay que mirar a otros partidos para definir la suerte de la Selección. Sin embargo, es mejor llevar la calculadora en caso de que se necesiten hacer las cuentas.

Redacción Futbolred