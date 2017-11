La 'Alegría' y los goles de Colombia Sub-15 tuvieron nombre

0







Actualizado hace 33 minutos

La Selección Colombia Sub-15 terminó su participación en el Suramericano de la categoría al quedar eliminada en la fase de grupos, en un torneo que pretendía foguear a los seleccionados del continente entre sí, más dos invitados de Europa: República Checa y Croacia.

La ‘Tricolor’ no logró avanzar en el Grupo A de la competición, pero por la edad de los jugadores son más los puntos a resaltar para seguir trabajandolos. Entre estos estuvo la victoria 12-0 frente a República Checa, que representó la mayor goleada de un seleccionado nacional, y simbolizó el poderío goleador de los cafeteros en un principal protagonista: Juan Diego Alegría.

El delantero tolimense se retiró como el goleador del torneo con diez anotaciones. A cinco rivales que enfrentó, solo a uno no le marcó: Uruguay. En una charla con FUTBOLRED, el juvenil habló acerca de sus aspiraciones en su carrera como futbolista que apenas comienza a sus 15 años.

¿Quién es Juan Alegría?

“Nací el 6 de junio del 2002. Mi carrera empieza en la escuela ‘Baby Soccer’, luego pase a Grama deportes, seguí a Athletic Ibagué y actualmente estoy en Deportes Tolima”.

¿Es cierto que tuvo un pasó por Millonarios?

Sí. Es una institución muy seria, me apoyo muy bien desde que yo estuve con ellos y la verdad no se pudo llegar un acuerdo. No sé el motivo, eso lo manejaron mis padres pero sigo entrenado fuertemente para los grandes objetivos que tengo”.

Alegría marcó 10 goles en el Suramericano Sub-15 durante la participación de Colombia. Foto por: @FCFSeleccionCol

Marcó 10 goles en el Suramericano, háblenos de sus características como delantero.

“Mi posición es ser nueve de área. Mis principales características son la velocidad, la potencia y el buen juego aéreo. Los goles que hice en el Suramericano me indican que debo aplicar las fortalezas que tengo y mejorar mis debilidades.

¿Un referente que tenga en su posición?

“Mi referente en el fútbol elite es Radamel Falcao por su fuerza mental y física. Es un jugador muy profesional, se entrega al máximo en cada juego y es un gran futbolista”.

Las aspiraciones en su carrera

Juan Alegría estudia en el Colegio San Simón de Ibagué, con su primera experiencia a nivel internacional demostró bastante madurez al manifestar sus sueños en el mundo del fútbol.

“Me gustaría debutar a nivel profesional en el Deportes Tolima ya que siendo tolimense me gustaría darle esa felicidad a mi departamento. Aspiro a llegar a la Liga española, pero para eso tengo que trabajar con paciencia y calma para poder lograrlo”, afirmó el atacante.

Del Suramericano se trajo dos balones por haber marcado tres goles frente a Uruguay y otros cinco contra Republica Checa. Es el nombre del juvenil por el que todos preguntan, pero eso no lo desvela, ya que “a todo jugador le gustaría estar en un Mundial con la Selección, pero ahora quiero hacer todo con calma, trabajar día a día y enfocarme en ir poco a poco escalando para llegar a ese objetivo”.

Julio Montenegro Tabares

[email protected]

En Twitter: @julio13m