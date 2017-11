La agenda del fin de semana de los recientes convocados a la Selección

0







Tras la gira por territorio asiático, los recientes convocados por José Pékerman a la Selección Colombia volverán a tener actividad con sus equipos en las distintas ligas del planeta.

Se espera la presencia de éstos en torneos como la Bundesliga, la Liga II, la Serie A, la Premier League, la Liga de Argentina, en México, Brasil, entre otros.

Como es costumbre, FUTBOLRED le presenta la agenda de partidos de los futbolistas de la Tricolor.

- Arqueros:

David Ospina (Arsenal)

*Se recupera de una lesión

Arsenal vs. Tottenham (Premier League)

Hora: 7:30 de la mañana

Día: 18 de noviembre

TV: Espn

Leandro Castellanos (Santa Fe)

Alianza Petrolera vs. Santa Fe (Liga II

Hora: 6:00 p.m.

Día: 18 de noviembre

TV: Win Sports

José Fernando Cuadrado (Once Caldas)

Once Caldas vs. Cortuluá (Liga II)

Hora: 3:30 p.m.

Día: 18 de noviembre

TV: Win Sports

- Defensores:

Yerry Mina (Palmeiras)

Avaí vs. Palmeiras (Liga de Brasil)

Hora: 5:00 p.m.

Día: 20 de noviembre

TV: sin transmisión

Dávinson Sánchez (Tottenham)

Arsenal vs. Tottenham (Premier League)

Hora: 7:30 a.m.

Día: 18 de noviembre

TV: Espn

Cristian Zapata (Milan)

Napoli vs Milan (Serie A)

Hora: 2:45 p.m.

Día: 18 de noviembre

TV: Fox Sports 2

Santiago Arias (PSV)

PEC Sswolle vs. PSV (Liga de Holanda)

Hora: 8:30 a.m.

Día: 19 de noviembre

TV: sin transmisión

Éder Álvarez Balanta (Basilea)

Basilea vs. Sion (Liga de Suiza)

Hora: 1:00 p.m.

Día: 18 de noviembre

TV: sin transmisión

Stefan Medina (Monterrey)

Monterrey vs. Tigres (Liga de México)

Hora: 8:00 p.m.

Día: 18 de noviembre

TV: sin transmisión

Óscar Murillo (Pachuca)

Atlas vs. Pachuca (Liga de México)

Hora: 10:00 p.m.

Día: 17 de noviembre

TV: sin transmisión

Frank Fabra (Boca Juniors)

Boca Juniors vs. Racing (Liga de Argentina)

Hora: 5:15 p.m.

Día: 19 de noviembre

TV: Fox Sports 2

William Tesillo (Santa Fe)

Alianza Petrolera vs. Santa Fe (Liga II

Hora: 6:00 p.m.

Día: 18 de noviembre

TV: Win Sports Volantes:

- Volantes:

James Rodríguez (Bayern Múnich)

Bayern vs. Augsburgo (Bundesliga)

Hora: 9:30 a.m.

Día: 18 de noviembre

TV: Fox Sports

Carlos Sánchez (Fiorentina)

SPAL vs. Fiorentina (Serie A)

Hora: 9:00 a.m.

Día: 19 de noviembre

TV: Espn

Juan Guillermo Cuadrado (Juventus)

Sampdoria vs. Juventus (Serie A)

Hora: 9:00 a.m.

Día: 19 de noviembre

TV: Fox Sports

Jefferson Lerma (Levante)

Las Palmas vs. Levante (Liga de España)

Hora: 12:30 p.m.

Día: 19 de noviembre

TV: Directv-610

Felipe Pardo (Olympiacos)

Olympiacos vs. Levadiakos (Liga de Turquía)

Hora: 12:30 p.m.

Día: 18 de noviembre

TV: sin transmisión

Giovanni Moreno (Shanghái Shenhua)

Ya se acabó la Liga de China

Mateus Uribe (América, de México)

Santos Laguna vs. América (Liga de México)

Hora: 7:30 p.m.

Día: 19 de noviembre

TV: Espn 3

Edwin Cardona (Boca Juniors)

*Está expulsado.

Boca Juniors vs. Racing (Liga de Argentina)

Hora: 5:15 p.m.

Día: 19 de noviembre

TV: Fox Sports 2

Abel Aguilar (Cali)

Millonarios vs. Cali (Liga II)

Hora: 6:10 p.m.

Día: 18 de noviembre

TV: RCN

Wilmar Barrios (Boca Juniors)

Boca Juniors vs. Racing (Liga de Argentina)

Hora: 5:15 p.m.

Día: 19 de noviembre

TV: Fox Sports 2

- Delanteros:

Radamel Falcao García (Mónaco)

Amiens vs. Mónaco (Liga de Francia)

Hora: 2:45 p.m.

Día: 17 de noviembre

TV: Espn 2

Carlos Bacca (Villarreal)

Athletic Bilbao vs. Villarreal (Liga de España)

Hora: 2:45 p.m.

Día: 19 de noviembre

TV: Directv-610

Avilés Hurtado (Monterrey)

Monterrey vs. Tigres (Liga de México)

Hora: 8:00 p.m

Día: 18 de noviembre

TV: sin transmisión

Duván Zapata (Sampdoria)

Sampdoria vs. Juventus (Serie A)

Hora: 9:00 a.m.

Día: 19 de noviembre

TV: Fox Sports:

Miguel Ángel Borja (Palmeiras)

Avaí vs. Palmeiras (Liga de Brasil)

Hora: 5:00 p.m.

Día: 20 de noviembre

TV: sin transmisión

