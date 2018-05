La ausencia de Edwin Cardona: un tema espinoso en Selección Colombia

Edwin Cardona es un tema que va y viene en la concentración de la Selección Colombia. Es cierto que se extraña a cada uno de los que hicieron parte del proceso, pero el antioqueño es un caso especial, por su ascendencia en el grupo, por los puntos definitivos que consiguió en la eliminatoria a Rusia 2018... porque es él, siempre auténtico, siempre él.

Al preguntarles a sus compañeros, es obvio que no tenerlo cerca es una situación delicada y casi dolorosa. "Cuando estás de este lado (en la concentración nacional) es difícil decir algo, opinar es duro. Creo que como todos esperamos siempre hacer parte de una lista tan importante, pero hay que entender que el 'profe' quiere siempre lo mejor para el equipo, lo que cree que necesita el grupo. Nosotros más que entrenar y darlo todo no podemos hacer más nada", comentó Luis Muriel.



Él, que hace cuatro años era uno de los descartados, a pesar de estar físicamente apto y de haber sido importante para la Selección, entiende bien el dolor que puede sentir el volante de Boca Juniors.



Más claro, desde la experiencia, es Carlos Sánchez: "Es difícil, no quisiera estar en sus zapatos. Es un jugador muy importante, sin quitarle importancia a ninguno de los que están. Pero son decisiones que toma el cuerpo técnico y uno no puede opinar mucho", comentó.



Y como se trata de una familia, La Roca sólo tiene palabras de apoyo: "Le mando desde acá un abrazo grande, que he pensado mucho en él y hermano, pa' delante. Está muy joven, tiene mucho talento para pensar en el futuro y para seguir jugando e la selección uno o dos mundiales más", le deseó.

​

Lo cierto es que no está Edwin Cardona y que el grupo entiende el impacto y calcula lo que él debe estar sintiendo, un día como hoy, cuando el público se despedirá de sus ídolos, deseándole la mejor suerte. El equipo sabe que él también les desea sólo buenas cosas. Pero no por eso duele menos su ausencia.