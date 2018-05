Colombia vs. El exceso de optimismo: Jugadores piden calma y respeto

Las apuestas, que hace cuatro años tenían que ver con superar la primera ronda, ahora van por la semifinal y hasta el último partido en Moscú.

Y si bien es cierto que eso sería mejorar lo hecho en Brasil 2014, también lo es que hay que ser precavidos, respetuosos y objetivos: una derrota contra Japón nos devuelve de un manotazo a la duda de llegar al cuarto partido. Por eso lo mejor es tomar aire y hacer una lista sensata de prioridades: hoy son 25 en la sede del Milán y a Rusia sólo pueden llegar 23. ¿Qué significa? Que lo primero es clasificar a la lista de viajeros.



“El primer objetivo es estar en la lista, en eso estamos de cabeza”, advierte, con razón, Carlos Sánchez. Y eso que él es uno de los incuestionables.



Tan seria es esa primera clasificación, que Yerry Mina, el único colombiano que ha llegado a competir con el FC Barcelona, no da tregua: “Yo estoy tranquilo trabajando, lo hice en mis días libres y me preparé para este momento, trabajé día y noche para seguir así, para encontrarme en este nivel y poder estar”, explica. Juega poco en su nuevo club y sabe que no puede dar ventajas.



El mismísimo Falcao hizo también su parte para no correr ningún riesgo: “Estoy bien, me pude cuidar para llegar en óptimas condiciones. Era necesario para llegar fresco al Mundial”, cuenta el capitán.



Así que esa es la primera meta. La segunda, como aclara Muriel, es Japón, el primer rival del grupo H en el Mundial de Rusia. “En el grupo tenemos un objetivo. En una competencia como esta lo más importante es ir paso a paso, porque si piensas más allá te pasa factura. Hay que centrarse en el primer rival, que es Japón, y después ir consiguiendo cada cosa”.



Y es en lo que está, por ejemplo, Johan Mojica, uno de los nuevos de la convocatoria, y quien logró abrirse espacio cuando nadie lo esperaba: “Espero poder estar, servirle al país ya la selección que es algo especial y único. A punta de trabajo y mucha disciplina me dan la oportunidad y la he podido aprovechar”.



En estos días la obligación es ponerse a punto físicamente, después de una temporada extenuante, como dice Santiago Arias: “Estamos bastante bien, qué más motivación que ir al Mundial. Lo importante es estar en las mejores condiciones y para eso nos preparamos”.



El proceso avanza lento pero seguro. Y no por eso se sacrifican los sueños. Ya lo decía David Ospina: “Lo único que podemos decir es que soñamos con llegar a la final, levantar la Copa para el país, pero debemos ir paso a paso, porque todas las selecciones se preparan para ganar”



El secreto lo tiene Carlos Sánchez: “Si puedo, dar la vida por la camiseta y llegar a donde no alcanzamos a llegar en Brasil, si todos damos la vida por este objetivo, lo vamos a lograr”.



Así es la cosa. Ahora, ustedes y nosotros a poner la lista de prioridades en orden y aterrizar la ilusión: un paso a la vez, como en el vals, para llegar a la meta. Nunca se ganó un Mundial sin pasar la primera ronda.