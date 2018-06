Los 39 jugadores del proceso de Pékerman que se quedaron sin Mundial

José Pékerman llevó a Colombia para un nuevo Mundial y con 23 jugadores buscará mejorar lo hecho en Brasil 2014. Con una nómina más madura y reconocida internacionalmente, el entrenador argentino buscará consolidar su grupo en Rusia.



Sin embargo, en este camino fueron muchos los jugadores que participaron e hicieron parte del proceso, pero se quedaron por falta de continuidad, regularidad o por decisión del entrenador.

Este el listado de los futbolistas que no estarán en Rusia, pero sí estuvieron en la Eliminatoria.

Arqueros: cuatro y ninguno de ellos jugó.

Robinson Zapata, David González, Cristián Bonilla, Leandro Castellanos.

Defensas: 10

Daniel Bocanegra (no jugó), Stefan Medina (270 minutos en tres partidos), Helibelton Palacios (90 minutos, un partido), William Tesillo (4 minutos, un partido), Éder Álvarez Balanta (90 minutos, un partido), Francisco Meza (no jugó), Jeison Murillo (720 minutos, ocho partidos), Bernardo Espinosa (no jugó), Pablo Armero (90 minutos, un partido), Farid Díaz (720 minutos, ocho partidos).

Volantes: 13

Carlos Carbonero (no jugó), Edwin Cardona (806 minutos, 15 partidos), Guillermo Celis (90 minutos, un partido), Gustavo Cuéllar (6 minutos, un partido), Fredy Guarín (123 minutos, dos partidos), Alexander Mejía (211 minutos, cuatro partidos), Giovanni Moreno (27 minutos, dos partidos), Felipe Pardo (5 minutos, un partido), Sebastián Pérez (146 minutos, dos partidos), Daniel Torres (541 minutos, siete partidos), Macnelly Torres (453 minutos, ocho partidos), Yimmi Chará (144 minutos, cuatro partidos), Víctor Ibarbo (no jugó).

Delanteros: 12

Orlando Berrío (83 minutos, tres partidos), Rafael Santos Borré (no jugó), Fabián Castillo (32 minutos, dos partidos), Jonathan Copete (23 minutos, un partido), Teófilo Gutiérrez (238 minutos, cinco partidos), Jackson Martínez (85 minutos, un partido), Roger Martínez (56 minutos, tres partidos), Dayro Moreno (no jugó), Marlos Moreno (19 minutos, tres partidos), Luis Quiñonez (56 minutos, un partido), Adrián Ramos (23 minutos, dos partidos), Duván Zapata (99 minutos, dos partidos).