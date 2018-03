Los jugadores de la Selección Colombia arriban a París para enfrentar a Francia

Hasta la mañana de este lunes, son 14 los jugadores colombianos que llegaron al aeropuerto de París para afrontar el partido de Colombia contra Francia antes del Mundial de Rusia.

Radamel Falcao García, Abel Aguilar, David Ospina, Jefferson Lerma, Carlos Sánchez, José Izquierdo, Víctor Cantillo, Dávinson Sánchez, Santiago Arias, Frank Fabra, Luis Fernando Muriel, Yerry Mina, Duvan Zapata y Cristian Zapata. Estos son los jugadores que ya están en la capital francesa, disponibles para los trabajos a realizar por José Néstor Pékerman.



"Estoy tranquilo y trabajando, esperando el momento que sé que se me va a dar. Mi objetivo es trabajar fuerte, para que en el momento que me toque estar preparado para eso. Es complicado jugar como defensa en el Barcelona, pero tengo 3 jugadores que son muy buenos, de talla mundial y día a día aprendo de ellos. El profe (Ernesto Valverde) me dice que está tranquilo y me siento respaldado", afirmó Yerry Mina a 'Win Sports' tras su llegada a Francia.



Por otro lado, Santiago Arias también se refirió al buen momento que vive en el PSV de Holanda, equipo en que ha anotado en los últimos encuentros.



"Ha cambiado bastante desde el Mundial de Brasil, son 4 años al final cada año vas aprendiendo y cogiendo más experiencia. Estar jugando año tras año te va ayudando a conseguir objetivos. No hay nada ganado, no te sientes dueño del puesto, trato de estar siempre al 100% para demostrar que quiero estar en el Mundial", comentó Arias a 'Win Sports' tras arribar a París.