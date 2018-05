‘Llevar tanto tiempo juntos en la Selección nos da un plus’: Cuadrado

La Selección Colombia se sigue preparando para el Mundial de Rusia 2018, concentrada en Millanello, la sede deportivo del AC Milan italiano. En el seno de la Tricolor hay muchas ganas de comenzar la competición y demostrar que lo hecho en Brasil 2014, que se llegó a cuartos de final, no fue casualidad y que el fútbol del combinado nacional evolucionó para convertirse en gran animador de la Copa Mundo. La ambición y la madurez que hay actualmente, la demostró Juan Guillermo Cuadrado, quien tuvo el primer contacto con la prensa en suelo europeo.

“Creo que tenemos una gran Selección. Lo importante ahora es estar muy unidos y trabajar por ese propósito de superar lo que se hizo el Mundial pasado. Tenemos todo para hacerlo y hay que darlo todo en cada entrenamiento y partido”, aseguró Juan Guillermo, quien es uno de los colombianos que tiene la experiencia mundialista de hace cuatro años.

Justamente el crecimiento de la Tricolor supone que los rivales que tendrá Colombia “seguramente nos van a tener mucho más referenciado, pero tener una base de varios años te da algo más. El conocernos y llevar mucho tiempo nos pueda da un plus. Seguramente será muy difícil, pero hay que estar tranquilos, sin la ansiedad, para iniciar con el pie derecho”.



Para tener buenas presentaciones, los jugadores de la Selección tendrán mucho sacrificio y disposición para suplir cualquier posición. “Yo estoy siempre a disposición del ‘profe’ (Pékerman) para lo que él quiera. Siempre he jugado por fuera y me siento mejor. Pero si el profesor quiere hacer un cambio de un módulo siempre daré lo mejor de mí”, apuntó el extremo de la Juventus.



Cuadrado se prepara para jugar este viernes un amistoso contra Egipto, asegurando que “será un partido muy difícil, todas las selecciones querrán demostrar de qué están hechas. Debemos jugar como si fuera una final porque hay que ver en qué estamos y ojalá podamos conseguir un triunfo. Es un equipo fuerte, que técnicamente juega muy bien. Sin Mohamed Salah no pueden tener esa velocidad que él desarrolla, pero seguramente tendrán un buen remplazo”.