'Francia tiene jugadores potentes, pero hay que pensar en nuestro equipo': Quintero

Juan Fernando Quintero ya se unión a la Selección Colombia en París. El talentoso volante fue una de las novedades en la lista de 26 convocados que entregó José Pékerman para los amistosos contra Francia, 23 de marzo, y frente a Australia, el 27, como preparación a la Copa del Mundo.



El actual jugador de River Plate se mostró muy ilusionado por volver a vestir la camiseta de la Tricolor.



“Las esperanzas están puestas en hacer las cosas bien en esta convocatoria, ser tenido en cuenta para el Mundial. Ya tuve la oportunidad de jugarlo, sé cómo se vive, se siente; estar acá me lleva de orgullo y de mucha responsabilidad”, dijo a los medios presentes en el aeropuerto de la capital francesa.



El volante antioqueño aseguró que se encuentra en buen momento en cuanto a su rendimiento y que espera aportar su granito de arena a la Selección en dichos cotejos.



“Estoy en un momento físico bueno, en todos los temas bien. He tenido la oportunidad de llegar a un club grande, donde se requiere de mucho sacrificio, he tenido respuesta, llevo dos meses acoplándome y pienso que ha sido muy positivo lo que he vivido”.



Y agregó: “He adquirido más madurez, he aprendido mucho, me han pasado miles de cosas, pero sigo siendo el mismo, nada cambia, en el campo todos somos iguales y mi personalidad siempre va a estar ahí. Estoy muy complacido de estar acá, aportar en lo que tengo y aprender cada día más”.



Por último se refirió a Francia, el primer rival a enfrentar el 23 de marzo en el Stade de France, en Saint-Denis. “Son jugadores potentes, rápidos, tienen calidad, pero soy de los que pienso que es más importante nuestro equipo, pensar en nuestras virtudes y ver cómo qué podemos sacar ventajas”, concluyó.