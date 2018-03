‘Trato de aprovechar el momento, pero queda camino para el Mundial’: Quintero

El destino volvió a sonreírle a Juan Fernando Quintero. Después de tanto tiempo ausente de la Selección Colombia, el actual mediocampista del River Plate argentino volvió a ser llamado por José Pékerman y este viernes, entrando en los últimos minutos, marcó -de penalti- el gol del triunfo 2-3 en su visita a Francia.

“Es importante este partido, contra una gran selección. Sabemos de las condiciones que tenemos, en lo personal contento con el gol, y el fútbol, cuando uno trabaja con dedicación, te da los resultados”, indicó Quintero en charla con la prensa a la salida del partido en Saint-Denis.



Juan Fernando fue crítico y profundo en sus pensamientos, pero dejó claro que está motivado con su regreso a la Selección. “Cuando uno está más joven deja pasar el tiempo. Hoy en día trato de aprovechar todas las oportunidades, dándole mucho al fútbol, porque te quita y te da, así que tengo que responder”, comentó.



“No me he ido de la Selección, en lo mental tampoco. Agradezco al profesor Pékerman la confianza y espero responder en el campo”, continuó ‘Juanfer’, quien añadió: “Trato de aprovechar el momento, estoy contento, pero acá no termina porque queda mucho camino para el Mundial”.



Finalmente, Quintero explicó su celebración con James Rodríguez: “Es un amigo muy especial, de infancia, así que lo busqué para celebrar. Él y yo sabemos lo que hablamos, lo quiero mucho y confío en él, así como él confía en mis cualidades”.



