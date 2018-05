Jóvenes que no entraron a la convocatoria y perdieron el tren a Rusia

Pasó el último tren a Rusia y no hubo cupo para varios jugadores que anhelaban ver sus nombres, al menos entre los 35 preseleccionados.

El primero de ellos, el defensor Jeison Murillo, un hombre que era fijo en los llamados del técnico José Pékerman, pero que no juega en Selección desde noviembre de 2016. Sus últimas presentaciones lo condenaron, a pesar de haber tenido antes destacadas actuaciones e incluso haber marcado goles. El mal recuerdo de La Paz lo persigue, aunque con 25 años todavía está en carrera para Qatar.



Otro caso fue el de Víctor Cantillo, de 24 años y del registro del Junior de Barranquilla. Tuvo la ocasión de mostrarse en la última gira amistosa contra Francia y Australia, pero no le alcanzó para meterse a la lista de Rusia.



Daniel Torres, con 28 años, llegó a ser una de las alternativas seguras en la línea de volantes de marca y por varios partidos fue una alternativa para el veterano Abel Aguilar, incluyendo la última Copa América Centenario. Sin embargo, la inactividad en el Alavés de España le pasó factura y prácticamente se borró de las convocatorias.



Entre los hombres con vocación defensiva también quedó fuera Guillermo Celis, hoy en el Vitoria Guimaraes de Portugal, quien estuvo varias veces entre los seleccionados por Pékerman, pero en el último instante no logró el cupo. Tiene 25 años y aún puede soñar con otra Copa, pero su ausencia ahora seguramente es un duro golpe.



Es el mismo caso de Eder Álvarez Balanta, hombre del registro del Basilea suizo. Con 25 años aún tiene chance para el futuro, pero es claro que improvisarlo como lateral izquierdo fue un ensayo demasiado costoso para sus aspiraciones.



Finalmente, hay que destacar a Roger Martínez, quien llegó a estar en la órbita de la Selección cuando jugaba en el poco competitivo fútbol de China, pero ahora que está en el Villarreal de España no fue considerado. La realidad es que el aterrizaje en Europa no ha sido fácil para él y que, con 25 años, aún tiene posibilidades de volver, siempre y cuando logre regularidad en algún club.