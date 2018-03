'Todos deben sacarse un poco eso de que esta es la última prueba': Pékerman

José Pékerman prepara a los jugadores de la Selección Colombia para el primer duelo amistoso de esta fecha Fifa, en el que tendrá que enfrentar a Francia, este viernes a las 3:00 p.m.



Previo a este duelo, el entrenador argentino habló en rueda de prensa sobre este importante duelo de preparación, pues tendrá que enfrentar a un histórico del fútbol Mundial y que actualmente tiene un plantilla bastante competitiva.

¿Cómo ve a los jugadores de cara al Mundial? Siempre será difícil tomar estas decisiones finales porque se busca estar bien representados en el país en el fútbol. Todos tienen la ilusión, las ganas y ojala que podamos tener la menor cantidad de errores y que los que lleguen hagan un excelente Mundial.



¿Partido para afianzar o para probar? Hay que dejar abierta la posibilidad a las situaciones, porque no siempre se puede coincidir en los momentos. El final de la eliminatoria nos hace pensar en pensar los tiempos de manera distinta. Al pasado Mundial llegamos en una situación diferente por la actualidad de los futbolistas. En esta etapa estamos en una situación mixta, afianzar y probar porque no nos podemos quedar con dudas para los próximos tres meses.



¿Probará tres defensas? Los objetivos de las convocatorias es ensayar cosas y posibilidades. Conocer a los jugadores nuevos y asimilar nuevas formas. Volantes laterales, centrales que salgan más adelante, centrales que puedan ayudar a los laterales, volantes ofensivos que puedan ayudar en los costados.



¿Quién será el compañero de Falcao en el ataque? La fórmula Falcao-Zapata se probó en Perú y dio buen resultado. Estamos satisfechos con lo que se dio, pero no es definitivo. Todos deben competir y no sabemos cómo estarán en el Mundial por eso todos intentan aprovechar cada momento



Francia, un rival de quilates. Respetamos mucho a Francia por los futbolistas que tiene. Es una selección de poder individual, con equipo de élite y asimismo les da un poderío enorme. Tenemos respeto por ellos, pero queremos competir. Aspiramos a hacer un buen partido, creemos en nosotros, en lo que hacemos y seguramente no podemos probarlos a todos con tan poco tiempo, pero aun así debemos compensar en algunos lugares y buscar un equilibrio. Las conclusiones llegarán después de los dos partidos.



Ausencia de Cardona y Cuadrado. Cardona y Cuadrado son jugadores con muchos partidos, de los que tenemos un conocimiento amplio. Cuando llegamos, Juan no era habitual para Selección, pensamos que podía ser mucho y en Europa ha logrado mucho. En poco tiempo decir que hay un rival para él es difícil, hay que tener jugadores distintos, pero no podemos perjudicar el andamiaje colectivo. Esperamos que Cuadrado pueda estar y él está haciendo todo para que la recuperación avance bien. Edwin es un jugador que tiene diferentes capacidades, pero le ha ido mejor por la banda izquierda. Debemos esperar que nos pueden tener otros en ese lugar. Yo espero que podamos tener variantes que nos ayude a mejorar el equipo y que el Mundial nos encuentre bien.



¿La alineación contra Francia? No la saben los jugadores, así que no la podemos confirmar.



¿Qué espera de Juan Fernando Quintero? Siempre supo que las puertas estaban abiertas y que cuando él tuviera más continuidad sería llamado. Su llegada a River le hizo bien y aunque llegó con presión se adaptó rápidamente y mostrar sus condiciones. Mejoró su estado físico, su ritmo, y aunque aún no juega los minutos que esperamos lo va a hacer. De él espero su inteligencia, sus buenos pases y su experiencia, ahora esperamos que lo demuestre cuando juegue en Selección.



Los nuevos jugadores. Ellos deben sacarse un poco eso de que esta en la última prueba. Esta Selección tiene un gran grupo humano y siempre han apoyado a los demás. Los que ya han jugado Mundial apoyan a los nuevos y, aunque hay competencia, todos saben que deben respetar la camiseta y eso los lleva a ayudar al compañero.



Análisis de los rivales. Pablo Garabello estará en el estadio de Japón para analizar al primer rival del Mundial, eso es algo habitual de nosotros.