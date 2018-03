'No es fácil tener el rendimiento ideal tan rápido con tantas variantes': Pékerman

Colombia mostró variantes y empató sin goles en Inglaterra contra Australia, previo al Mundial de Rusia 2018. Además, se prendieron las alarmas por la salida de Óscar Murillo por lesión.

José Néstor Pékerman estuvo tranquilo y confiado con el juego que presentó la Selección este martes frente a Australia, en el que la Tricolor probó diferentes jugadores y mantuvo la calma al momento de atacar.



“Colombia hizo cosas buenas, nos deja contentos la actitud del equipo, fue muy buena y en este tipo de partidos lo lleva a un desorden, con pérdida de balones y querer resolverlos de manera apresurada. Sin embargo, se mantuvo con calma y se buscaron las mejores opciones”, comentó Pékerman.



Las alarmas se prendieron tras la salida de Óscar Murillo, zaguero central que salió lesionado y preocupa al argentino tras estar a muy pocos meses del Mundial



“Lo negativo es la lesión de (Óscar) Murillo, cercano al Mundial se lamentan este tipo de situaciones y se está con el temor de esto”, dijo el argentino.



También, el entrenador de la Tricolor habló sobre las variantes y los jugadores que empezaron a tener minutos en esta convocatoria de la Selección.



“Los muchachos buscan su oportunidad, intentaron hacer lo mejor que pudieron. No es fácil cuando hay tantas variantes y encontrarse este tipo de partidos, no es fácil tener el rendimiento ideal tan rápido”, afirmó el DT.



Al momento de hablar sobre sus variantes, el argentino quedó tranquilo por lo que mostraron, a lo que añadió, “en los pocos minutos está el querer hacer todo perfecto y aún no se toman decisiones, nos queda tiempo para seguir trabajando y analizando”.



Pékerman explicó que el juego de James hoy mejoró debido a la calma y la pausa que tuvo el ‘10’. Además, comentó sobre algunos problemas que le vienen corrigiendo en el juego.



“Vimos a James calmado, él a veces quiere lograr todas las cosas que él es capaz de hacer y a veces lo vemos un poco pasado de revoluciones. En la mitad también intentamos con variantes y diferentes características”, dijo.



Por otro lado, el entrenador elogió a Miguel Ángel Borja, quien fue insistente en la parte de adelante y generó opciones de gol, que no pudo concretar.



“El ingreso de (Miguel) Borja nos dio mucha profundidad, la línea que hacia la defensa de Australia y la característica de Borja les hizo mucho daño. Tuvimos situaciones con pocas precisiones e igualmente hubiéramos analizado de la misma manera si entraba el balón”, explicó Pékerman.



Con relación a las variantes en el medio campo, el argentino comenta que es complicado tener la confianza de algunos jugadores tras darles poco minutos por su calidad de juego, explica el DT.



“No es fácil tener la confianza de (Juan Fernando) Quintero y (Giovanny) Moreno por la calidad que tienen y los pocos minutos que han jugado, no es fácil rotar siempre a los jugadores y hay algunos que merecerían jugar más o al menos tener minutos como el caso de (Víctor) Cantillo y (Bernardo) Espinoza que se lo merecen”, dijo el entrenador.



Finalmente, Pékerman habló de los otros equipos de su grupo en el Mundial, pero elogió a Japón, selección que algunos dan por vencida.



“Japón tiene muchos mundialistas y ese es un plus, a la capacidad táctica de Japón se le agrega la experiencia, y no es solo Japón, si no Polonia y Senegal nos preocupan, pero no damos a ninguno como vencido”, finalizó.