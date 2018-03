'Sé que es difícil estar en el Mundial, pero me ilusiono con un cupo': Izquierdo

Uno de los jugadores que poco a poco pelea por un lugar en el próximo Mundial es José Heriberto Izquierdo, quien entró en el partido de Francia-Colombia y le cometieron un claro penalti que capitalizó Juan Fernando Quintero.



Si bien no es uno de los habituales convocados por José Pékerman, el atacante ha tenido buenas presentaciones en la Selección y ha logrado un gol y un penalti para demostrar que la amarilla, azul y roja no le causa temor.





Ahora, su buen momento en el Brighton lo hizo merecedor de un nuevo llamado y en el partido contra Francia tuvo un protagonismo especial al ingresar al terreno de juego.



“Volver a la Selección luego de 10 meses es una recompensa a lo que se hace en Inglaterra y eso fue lo que traté de hacer en el partido. Contra Francia era un partido cerrado que necesitaba velocidad y con Duván (Zapata) y (Juan Fernando) Quintero se hicieron buenas combinaciones para obtener un resultado a favor”, dijo el volante.



Sin embargo, Izquierdo no se conforma con eso y quiere más. Un llamado final para el Mundial de Rusia sería el mayor premio a su entrega y buenas condiciones, aunque él entiende que no la tiene nada fácil.



“Es difícil, pero me ilusiono con un cupo porque algunos jugadores llevan mucho tiempo en la Selección y tiene su historia aquí. Pero es un sueño es una ilusión y quien tiene la última decisión es el técnico y mientras esté el camino lucharé hasta el final”, añadió.



Ahora, contra Australia, José espera tener una nueva oportunidad de ingresar al terreno de juego y demostrar su habilidad. Solo debe esperar que su tocayo, Pékerman, le haga ese llamado final que lo ponga con tiquete a Rusia.