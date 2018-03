‘Hice mi trabajo y anhelo estar en la próxima convocatoria’: Mojica

A la hora de los balances, uno de los nombres que más se destacó en esta jornada de amistosos de Colombia fue el de Johan Mojica.

Y él mismo coincide al hacer su evaluación: “Tenía que tomarlo con mucha seriedad y madurez, lo que tenía que hacer era venir y hacer bien mi trabajo y creo que lo pude hacer. Hay cosas por mejorar, lo veré después pausadamente, pero me quedo con lo positivo, el trabajo del equipo y la actitud y el esfuerzo y es rescatable en partidos tan cerrados”, dijo en Win Sports.



¿Qué fue eso que le pidió el DT? “El trabajo era estar solvente en lo defensivo y luego en el ataque, que me recalcaron que fuera siempre suelto, como lo hago en Girona, importante a la hora de aportar en los centros y en los duelos”, explicó.



Y sí que lo hizo bien, aunque él no quiera llevarse solo todo el crédito: “Estoy contento por este trabajo en el debut y agradecido con los compañeros por el trabajo que hicieron y que me facilitó jugar y me dio confianza”.



Mojica sabía que en 90 minutos se jugaba el cupo a Rusia y, con sus desbordes, su impresionante facilidad para cubrir su zona y apoyar el ataque sin dar ninguna ventaja, y sus impecables centros, reclama un puesto entre los 23. “Llegar a la Selección es una responsabilidad grande”, decía desde Londres. Y así, a lo grande, fue su respuesta al reto.