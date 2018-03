'Sueño con hacer un buen Mundial, jugar en Bayern me da ritmo': James

James Rodríguez tuvo un juego más pausado y calmado frente a Australia, según José Néstor Pékerman. Por su parte, el colombiano se sintió tranquilo y cómodo por el fútbol que tuvo.

"Siempre quiero ganar, siempre quiero estar bien. Con el tiempo siempre se aprende, en el 2-0 estuve tranquilo contra Francia y aprendes a estar un poco más tranquilo en tus jugadas", comentó el '10'



También, James habló con los medios colombianos presentes en Inglaterra y comentó que le ayudó mucho lo ocurrido en el Real Madrid, a lo que dijo, "esto te da los momentos no tan buenos, te ayuda mucho a madurar futbolísticamente".



El volante de la Tricolor comentó que se empieza a preparar para el Mundial y que, como en 2014, espera tener un buen torneo.



"Uno siempre sueña con hacer una buena Copa Mundo, esperamos que así sea y que pueda llegar en un buen nivel. Sigo bien, en Bayern estoy siempre jugando y eso es bueno para poder llegar con un buen ritmo", mencionó.



Por otro lado, se le consultó sobre las declaraciones que dio Didier Deschamps, DT de Francia, mencionando que Colombia es una de las mejores selecciones del mundo actualmente.



"No hay que entrar en el papel de favoritismo, hay que estar tranquilos, tenemos que hacer el trabajo nuestro y competir cada día más", afirmó.



Finalmente, James habló sobre la idea de juego con Pékerman y si lo beneficia para estar tranquilo en el campo de juego y en el fútbol que genera desde el medio campo.



"Me sirve porque tienes jugadores buenos al lado y en los últimos partidos hemos estado bien, hay que seguir por el mismo camino que se están dando las cosas", finalizó.