Izquierdo se suma a Colombia para aportar su experiencia inglesa

El extremo José Izquierdo, del Brighton inglés, se sumó este lunes en Bogotá a la convocatoria de la selección Colombia con el objetivo de aportar la experiencia adquirida en el fútbol británico esta temporada para buscar uno de los 23 cupos al Mundial de Rusia 2018.

"Me gusta estar siempre preocupado por aportar siempre al equipo en velocidad. En la liga en la que estoy jugando he aprendido a defender, he mejorado demasiado y creo que es lo que le puedo aportar a la selección", afirmó al llegar a Bogotá el exjugador del Brujas belga.



El extremo agregó que "hay mucha competencia" por conseguir uno de los 23 puestos en la lista definitiva para el Mundial que elabora el seleccionador, José Pekerman, situación que dice lo "motiva".



Por eso asegura que intentó aprovechar los minutos que le dio el estratega argentino en los últimos dos amistosos, contra Francia y Australia.



También llegó hoy a Bogotá el artillero Carlos Bacca, del Villarreal español, quien aseguró que está contento por este nuevo llamado a la selección y destacó "la responsabilidad" que tiene el equipo con el país. "(Estoy) contento porque se hizo un gran año, se finalizó muy bien y gracias a Dios estamos nuevamente aportando lo mejor de mí para el equipo y para la selección", afirmó.



Luis Fernando Muriel, delantero del Sevilla, fue otro de los que se sumó este lunes a la concentración tras hacer una campaña que lo dejó "satisfecho" y en la que anotó nueve goles. "Fue un año en el que traté de adaptarme, creo que las cosas salieron como debían salir y estoy contento por eso", manifestó.



Entre tanto, el lateral Johan Mojica, del Girona español, mostró su regocijo por el llamado y dijo que está a la espera de la decisión del seleccionador sobre si lo llevará al Mundial o no. "Es algo muy emocionante el poder hacer parte de la selección nuevamente. Él (Pekerman) quiere que yo siga haciendo el trabajo que vengo haciendo en el Girona", detalló Mojica.