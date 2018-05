Cuadrado, el mentor de Arboleda: ahora pelearán por un cupo al Mundial

La vertiginosa carrera de Iván Mauricio Arboleda tuvo este lunes su fruto más importante para el arquero tumaqueño, al ser incluido en la lista de 35 jugadores que citó José Pékerman para el proceso final de la Selección Colombia de cara al Mundial de Rusia 2018. Hace un poco más de dos años (20 de marzo de 2016), el guardameta debutó en la portería del Banfield, de Argentina, nada menos que contra River Plate, en el estadio Monumental; y en los últimos nueves meses -desde agosto de 2017 a la fecha-, la ‘Araña’ se consolidó en el taladro, se destacó con sus atajadas y llamó la atención del seleccionador nacional.

La historia de Arboleda comenzó en su natal Tumaco. Allí se enamoró del puesto de arquero y luego saltó al Deportivo Pasto. “Soy un agradecido del Pasto y del profesor Diego Fernando Dulce, quien fue el que insistió para que llegara a formarme en ese equipo, al que quiero mucho y le agradezco todo mi crecimiento, personal y deportivo”, le dijo Iván a FUTBOLRED en charlas anteriores.



En la Selección Colombia se encontrará con un viejo amigo, José Fernando Cuadrado. El actual arquero del Once Caldas era titular del Pasto cuando Arboleda subió al equipo profesional y era el cuarto portero del equipo ‘volcánico’. Ahora, este par de amigos tendrán que disputar un cupo para ser el tercer arquero de la Tricolor en el Mundial. “Mi cariño y gratitud siempre estará con José Fernando Cuadrado, que era el arquero titular. Me aportó y me enseño cosas vitales en el puesto. De él traté de aprenderle su saque, es el mejor”.



En 2013 fue el arquero titular de la Selección Colombia Sub-17 en el Suramericano que se jugó en San Luis, Argentina, bajo la dirección técnica de Hárold Rivera y la enseñanza de José María Pazo. Le fue muy bien y dejó la puerta abierta. Pocos meses después aterrizó en Banfield, allí ha sido dirigido por Matías Almeyda, Claudio Vivas y, actualmente, Julio Falcioni; además lo entrenó el exmundialista Carlos Roa -jugó con Argentina en Francia 1998- y César Velázquez (atajó en Junior).



“El trabajo de hoy es el éxito de mañana, por eso mi esfuerzo es día a día, trato de entrenarme de la mejor manera y ganarme el puesto con lo que pueda demostrar. En el fútbol no se pueden dar ventajas, no hay tiempo para relajarse, porque todos estamos detrás de esa oportunidad y a veces el tren solo pasa una vez”, aseguró el hijo de doña Inés, y el nieto consentido de Aurora Teresa.



Arboleda, quien el pasado 21 de abril cumplió 22 años, es un agradecido de su actual cuerpo técnico. “El apoyo y las enseñanzas del ‘profe’ Julio Falcioni han sido fundamentales para estar en este punto y con las ganas de mejorar de siempre. Trato de aprovecharlo, de escucharlo y de aprenderle. Para mí es un honor tener de técnico a un hombre que dejó huella en Colombia y que fue ídolo”, apuntó Arboleda, quien vive con su novia de hace muchos años, Iveth.



“Obviamente que hablo mucho más con el profesor César Velázquez, porque es el preparador de nosotros y el técnico está pendiente de todo el plantel. Las vivencias de ellos, que han pasado por buenos y malos momentos, hay que escucharlas, darle la importancia que tienen, y aprender”, añadió el tumaqueño.



‘Me ilusiona ir a la Selección, pero los sueños se trabajan’

Desde que Iván Mauricio Arboleda defendió el arco de Colombia en la Sub-17, el sueño de integrar el seleccionado de mayores. Y como arquero de procesos, ahora sueña con ir al Mundial. “Es un sueño, pero los sueños se trabajan. Trabajo en silencio y espero la oportunidad”, comentó ‘Araña’.

Atajadas de Iván Arboleda con la Selección Colombia Sub-17

Aquí algunas atajadas de Arboleda con la Selección Colombia Sub-17.

Las cifras de Arboleda en Banfield, para ganarse su convocatoria a la Selección:



Desde agosto de 2018, a este fin de semana, que terminó la Liga de Argentina, Iván Mauricio disputó 13 partidos de campeonato, en los que recibió 8 goles; sacó su arco en cero en 5 ocasiones. Además, atajó en un partido de Copa Argentina (Banfield ganó 2-4 a Rafaela) y actuó en 4 partidos de rondas previas de Copa Libertadores, en los que recibió 6 anotaciones y no logró avanzar a fase de grupos.