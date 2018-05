'Fue una sorpresa muy grande estar en la lista de 35': Iván Arboleda

Luego de que se dieran a conocer los convocados por el técnico argentino José Pékerman, de cara al Mundial de Rusia 2018, la gran novedad de los citados fue el vallecaucano Iván Arboleda, el joven arquero que llegó tras una buena temporada en Banfield.



“Fue una sorpresa muy grande para mi estar en la lista de 35 elegidos de la Selección Colombia para el mundial, no me lo esperaba”, manifestó Arboleda a su llegada a la ciudad de Cali.

En la temporada que finalizó en Argentina, el arquero colombiano fue una de las novedades y le aportó a su equipo en los partidos de Copa Libertadores.



“Ningún miembro del cuerpo técnico de la Selección Colombia me ha contactado, aunque si me llamaron, es porque han visto mi actuación durante los diferentes partidos del campeonato argentino”, expresó.



Además, el arquero fue preguntado con cuál estilo de arquero se compara bajo los tres palos tomando como referencia a René Higuita, Óscar Córdoba, David Ospina o Miguel Calero: “A decir verdad a ninguno lo vi tapar. Solo a Ospina que lo veo ahora jugando. De los otros he visto video en YouTube, pero creo que mi estilo es muy personal”.



Además de David, en la Selección Colombia se encontrará con José Fernando Cuadrado, con quien ya compartió en Pasto, y Camilo Vargas.



“No he podido hablar con ninguno de mis otros tres compañeros de puesto que citaron, espero poder hablar con ellos pronto”, reseñó.



Para finalizar dijo que “todavía no sé cuándo me tengo que presentar a la disciplina del equipo, por ahora voy a trabajar y a correr solo para no perder la forma física”.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter : @BernardiFutbol