¡Prográmese! La agenda del fin de semana de los jugadores de Selección

Un nuevo fin de semana para que los convocados por José Pékerman a la Selección Colombia tengan actividad con sus equipos en las distintas ligas del mundo.



Se espera la presencia de éstos en campeonatos como el argentino, el brasileño, la Bundesliga, la liga española, la inglesa, entre otras. Como es costumbre, le presentamos la agenda de los partidos de los futbolistas de la Tricolor. ¡Prográmese!

Arqueros:

​

David Ospina (Arsenal):

Arsenal vs. West Ham United (Premier League)

Hora: 7:30 a.m.

Día: 22 de abril

TV: Espn play.

*Está lesionado del tobillo.



Camilo Vargas (Cali):

Jaguares vs. Cali (Liga I-2018).

Hora: 4:00 p.m.

Día: 22 de abril.

TV: Win Sports.



Defensas:



Dávinson Sánchez (Tottenham):

Manchester United vs. Tottenham (Semifinal FA Cup).

Hora: 11:15 a.m.

Día: 21 de abril.

TV: Espn 2.



Santiago Arias (PSV):

*No tiene partido el fin de semana.



Cristian Zapata (Milan):

Milan vs. Benevento (Liga de Italia).

Hora: 1:45 p.m.

Día: 21 de abril.

TV: Fox Sports.



Yerry Mina (Barcelona):

Sevilla vs. Barcelona (Final de la Copa del Rey).

Hora: 2:30 p.m.

Día: 21 de abril.

TV: Directv-610.



Frank Fabra (Boca Juniors):

Boca Juniors vs. Newell's Old Boys (Liga de Argentina).

Hora: 6:00 p.m.

Día: 22 de abril.

TV: Fox Sports 2.



Óscar Murillo (Pachuca):

Querétaro vs. Pachuca (Liga de México).

Hora: 5:00 p.m.

Día: 21 de abril.

TV: sin transmisión.

*Se recupera de una lesión.



Johan Mojica (Girona):

Girona vs. Espanyol (Liga de España).

Hora: 5:00 a.m.

Día: 22 de abril.

TV: Directv-610.



Bernardo Espinosa (Girona):

Girona vs. Espanyol (Liga de España).

Hora: 5:00 a.m.

Día: 22 de abril.

TV: Directv-610.



Volantes:



Carlos Sánchez (Espanyol):

Girona vs. Espanyol (Liga de España).

Hora: 5:00 a.m.

Día: 22 de abril.

TV: Directv-610.



Jefferson Lerma (Levante):

Athletic Bilbao vs. Levante (Liga de España).

Hora: 2:00 p.m.

Día: 23 de abril.

TV: Directv-610.



Mateus Uribe (América, de México):

Puebla vs. América (Liga de México).

Hora: 7:00 p.m.

Día: 20 de abril.

TV: sin transmisión.



Wílmar Barrios (Boca Juniors):

Boca Juniors vs. Newell's Old Boys (Liga de Argentina).

Hora: 6:00 p.m.

Día: 22 de abril.

TV: Fox Sports 2.



James Rodríguez (Bayern Múnich):

Hannover 96 vs. Bayern Múnich (Bundesliga).

Hora: 8:30 a.m.

Día: 21 de abril.

TV: Espn 2.



Abel Aguilar (Cali):

Jaguares vs. Cali (Liga I-2018).

Hora: 4:00 p.m.

Día: 22 de abril.

TV: Win Sports.



Giovanni Moreno (Shanghái Shenhua):

Jiangsu Suning FC vs. Shanghái Shenhua (Liga de China).

Hora: 5:00 a.m.

Día: 22 de abril.

TV: sin transmisión.



Yimmi Chará (Junior):

América de Cali vs. Junior (Liga I-2018).

Hora: 5:15 p.m.

Día: 22 de abril.

TV: RCN TV.



Víctor Cantillo (Junior):

América de Cali vs. Junior (Liga I-2018).

Hora: 5:15 p.m.

Día: 22 de abril.

TV: RCN TV.



Juan Fernando Quintero (River Plate):

Arsenal de Sarandí v. River Plate (Liga de Argentina)

Hora: 3:45 p.m.

Día: 22 de abril.

TV: sin transmisión.



José Izquierdo (Brighton & Hove Albion):

*No tiene partido el fin de semana, ya que disputó el partido de la fecha 35 de la Premier contra el Tottenham.



Delanteros:



Carlos Bacca (Villarreal):

*El juego contra Barcelona se disputará hasta el miércoles 25 de abril, puesto que el azulgrana juega la final de la Copa del Rey.



Falcao García (Mónaco):

Guingamp vs. Mónaco (Liga de Francia).

Hora: 1:00 p.m.

Día: 21 de abril.

TV: sin transmisión.



Miguel Borja (Palmeiras):

Palmeiras vs. Internacional de Porto Alegre (Brasileirao).

Hora: 2:00 p.m.

Día: 22 de abril.

TV: Gol TV.



Duván Zapata (Sampdoria):

Lazio vs. Sampdoria (Liga de Italia).

Hora: 8:00 a.m.

Día: 22 de abril.

TV: Fox Sports.



Luis Fernando Muriel (Sevilla):

Sevilla vs. Barcelona (Final de la Copa del Rey).

Hora: 2:30 p.m.

Día: 21 de abril.

TV: Directv-610.