'Es un sueño cumplido': Héctor Cárdenas, técnico de Colombia sub 17

El vallecaucano Héctor Cárdenas, designado este miércoles como técnico de la Selección Colombia masculina sub 17, habló con FUTBOLRED, en Cali, sobre las expectativas que tiene al frente del combinado tricolor que participará en el Suramericano de la categoría, en Perú, entre el 23 febrero y el 19 de marzo del próximo año.

La primera misión de Cárdenas, quien llega al cargo tras la salida de Orlando Restrepo, es amalgamar un conjunto con sincronización en lo futbolístico y fuerte en la parte mental, deficiencias comunes en esta edad. Su cuerpo técnico lo complementan el bonaverense y también ex técnico verdiblanco Jorge Cruz (asistente) y el preparador físico Mauricio Ortiz.



Sin duda, es un reconocimiento a su trabajo en las divisiones menores del Deportivo Cali y el grupo principal, fundamentado en la cantera. En el medio colombiano se le recuerda por haber dirigido la plantilla profesional del Deportivo Cali en tres ocasiones (dos como encargado y una como oficial) con buenas campañas, alternando con capacitaciones en el exterior.



Aquí está el diálogo con el nuevo timonel del combinado prejuvenil, de 38 años de edad, miembro de una familia muy unida y ligada al fútbol, en la que su esposa (Katherine González) e hija de 2 años y 8 meses (Luciana Cárdenas González) son su principal bastión.



¿Cómo recibió la noticia de su nombramiento como seleccionador nacional Sub 17?



“Es un sueño cumplido, hecho una realidad, hace parte de la Federación Colombiana de Fútbol, es una alegría poder representar a un país, eso te compromete más y ya visualizando lo que va a ser la preparación del equipo de cara al Suramericano de Perú, entre febrero y marzo del próximo año”.



¿Cree que había hecho los méritos para estar a cargo de una Selección de esta categoría?



Uno siempre se prepara para este tipo de retos, la carrera mía en el fútbol formativo ha sido exitosa por donde he podido trasegar, en las selecciones departamentales, en los diferentes clubs en que he podido estar y en el fútbol profesional, es un plus extra porque muchos de esos jugadores han llegado a culminar ese proceso en la Primera División, muchos de ellos con gran suceso y otros a nivel internacional.



¿A qué quiere que juegue la Selección?



Siempre la filosofía de juego de Colombia ha sido una sola, para eso se está trabajando en la Federación, en la unidad de muchos criterios que empiecen a identificar el fútbol nuestro, las características que tienen nuestros en la historias del balompié colombiano, porque hay que retomar muchas de esas ideas y modelos de juego que en otro momento han dado resultado y que ahora se debe buscar que estos jugadores se perfilen y en algún momento lleguen a la Selección absoluta y den los resultados que todos esperamos.



¿Cómo hará la elección de los jugadores?



El objetivo es poder dar una mayor participación en las diferentes ciudades, ir a los clubes, hacer énfasis ahora que tenemos final del Campeonato Interligas y a partir de allí tener en cuenta la veeduría que ya la Federación ha hecho de esta categoría, el mapa posicional, y aprovechando que hay un trabajo adelantado, porque algunos jugadores hicieron parte del Suramericano del año anterior en la categoría Sub 15. Se tiene una huella, una base, y sobre eso vamos a ir construyendo.



¿De quienes estuvieron con Orlando Restrepo se van a utilizar algunos?



Todo es conocer el momento de cada jugador, algunos en ese momento se destacaban, pero ahora pueden haber nuevos muchachos que no habían sido convocados. Nos vamos a poner en la tarea de conocerlos, haciendo un seguimiento a la competencia y un acercamiento con los clubes.



¿Ésta será una Selección que va a ir a todo el país?



Así es. Queremos que vaya a diferentes lugares, apropiados no solamente para practicar sino también tener la posibilidad de visitar una gran cantidad de clubes.



¿Le tranquiliza el hecho de que el resto del cuerpo técnico es vallecaucano y ha trabajado con usted?

​

Claro, eso te permite mejor entendimiento, conocerse y saber a qué queremos apuntarle es fundamental, la tranquilidad para vos trabajar con gente que conocés, que te puede ayudar a sumar, es importantísimo.



¿El hecho de haber dirigido categorías menores y luego el plantel profesional del Cali le dieron un plus sobre otros candidatos?



Creo que sí, porque en ese grupo de edad se tuvo excelentes resultados, hay un conocimiento sobre la parte fisiológica y funcional de este grupo, porque se tenían las competencias adecuadas, se ha tomado la decisión y el perfil para conducir esta categoría.



¿Cuándo inicia labores?



El viernes 1 de junio, lo más probable es que tenga que desplazarme nuevamente a Bogotá a analizar algunas cosas, y ya empezar a realizar la programación y el plan de actividades a cumplir a partir de la segunda semana de junio.



¿Le gusta salir a bailar con frecuencia?



(Risas) Soy más de salir a comer con mi familia, aprovechar el tiempo que tengo con ellos y de vez en cuando escuchar la música salsa, que caracteriza a los nacidos en esta región.



¿Qué cantantes y orquestas prefiere?



Me gustan los Van Van, Guayacán, Willi García, y unos que otros temas de Tony Vega. El tema que siempre pongo es Uno Mismo, de Tony Vega.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces