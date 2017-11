'Hay que borrar todo hacia atrás y preparar ya el Mundial': Mateus

0







Actualizado hace 1 hora

“Llego muy motivado, trabajando para este objetivo que tenemos, que es estar entre los elegidos para ir al Mundial. Es una competencia muy sana en la que todos nos esforzamos mucho para estar en la lista”, reconoció Mateus Uribe, uno de los que vuelve a la selección Colombia tras superar problemas físicos.

Mateus sabe que su condición de jugador polifuncional puede ser clave: “Es importante para cada jugador tener la mente abierta y aportar en distintas posiciones. Hay que tener muy buen nivel en el club para tener estas oportunidades de venir a estos compromisos”, dijo.

Sin embargo, su puesto lo tiene claro: “Yo siempre he sido volante, acompañando al volante 5, que sale de atrás jugando y acompaña a los que están en la parte ofensiva. Por momentos he jugado en otras posiciones y lo he hecho bien, es importante ayudar en otra posición. Es lindo tener las dos opciones pero uno intenta estar en el puesto donde más cómodo se siente”.

Incluso el técnico Pékerman entiende la posición del jugador del América mexicano: “La verdad el profe siempre me ha dicho que la virtud que me ve es el acompañamiento desde atrás, con el ida y vuelta del volante mixto en el fútbol moderno. Acompaño bien en ataque y me organizo en lo defensivo, esa es mi virtud, pero hay que mejorar en ocupar el espacio, llegar por sorpresa y perfeccionar todos los movimientos”.

Mateus ve una selección Colombia con mucha competencia interna y muchas virtudes: “Hay jugadores diferentes pero la base es la misma (comparada con el Mundial de Brasil). Hay ausentes pero llegaron otros con muy nivel. Cada uno aporta algo distinto al equipo y es importente venir con eso”.

De su experiencia en el fútbol mexicano, cree que aprendió cosas importantes para abrirse paso en la Selección: “En Colombia hay mucha calidad en cuanto al juego, en México hay más ritmo, mas contacto, hay que desprenderse más rápido de la pelota y es bueno tener esa exigencia”.

Redacción Futbolred con FCF