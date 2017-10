'Hablamos poco con James sobre el Bayern': José Pekerman

0







El ánimo de James Rodríguez es una cuestión de interés nacional en las horas previas al reto de vencer a Paraguay para clasificar al Mundial de Rusia. Lo sabe el técnico José Pekerman, quien se refirió al tema.

“Hablamos poco de eso porque la cabeza de él está pleno con este partido. Siempre ha sido así con James. Llega a la Selección y se brinda 100 por 100. Siempre está preocupado por el equipo y los compañeros. Hablamos poco de este caso”, explicó el DT.

Sin embargo, sí dijo que no fue precisamente una sorpresa. “A mí no me sorprendió la salida de Ancelotti, la venía vislumbrando, había estado allá unos días atrás y se veía que el inicio de temporada del Bayern estaba con problemas. Se percibía que no había comodidad en el trabajo”, explicó.

El impacto de esa salida en James aún no se conoce, pues el jugador no ha dicho ni una palabra del tema. “Lo hablamos incluso con James y le pedí que estuviera tranquilo porque estaba en un gran club, independientemente de que era el entrenador que tuvo en el Madrid y que lo llevó allá. Le dije que estaba ahí por sus condiciones, porque el técnico veía a un jugador que aportaría mucho y que no se condicionara porque lo suyo es cumplir lo que le pidió el club. Finalmente sucedió y seguro que le pudo haber molestado, uno siente cuando se va quien ha sido tan bueno con él, pero lo sabíamos. Igual en nada va a cambiar su actitud o su rendimiento”, comentó Pekerman.

El mensaje de tranquilidad para Colombia es claro: “Él está con todo para hacer un gran partido”.

