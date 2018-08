González Alzate: Ni enemigo de Pékerman ni promotor de Osorio

A horas de la decisión sobre la continuidad de José Pékerman como DT de la Selección Colombia, Álvaro González Alzate, uno de los hombres fuertes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), dijo que es neutral y espera las decisiones de Ramón Jesurún, presidente de la FCF.

El vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Federación negó que le haya bajado el pulgar a la continuidad del DT argentino y añadió que tampoco le está haciendo campaña a Juan Carlos Osorio, como se ha especulado últimamente.



González explicó, en diálogo con El Tiempo, que es amigo de Osorio hace años y que eso no lo convierte en su agente para que sea DT de la Selección.



El directivo dijo que no sabe si Pékerman quiere seguir siendo entrenador del equipo nacional, que sería irrespetuoso hablar de su reemplazo cuando tiene contrato hasta finales del mes de agosto y que supone que Jesurún informará, este viernes, si hay o no acuerdo para la continuidad del argentino.