Giovanni, Cardona o Quintero: ¿Cuál será el descabezado en Selección?

De la prelista de 35 futbolistas que convocó José Pékerman a la Selección Colombia, en la recta final al Mundial de Rusia 2018, hay tres jugadores que lucharán directamente por uno o dos cupos para representar a la Tricolor en la Copa del Mundo: Edwin Cardona, Giovanni Moreno y Juan Fernando Quintero. Aunque no necesariamente haya una competencia directa entre la terna de futbolistas, pues el seleccionador podría ponerlos en tareas diferentes, es casi seguro que los tres no entrarán entre los 23 definitivos.

Hasta el pasado 10 de noviembre, Edwin Cardona no pasaba ningún susto en la Selección. Había jugado 15 partidos en la Eliminatoria, convirtiéndose en pieza fundamental para Pékerman y casi ficha puesta en la lista mundialista. Pero ese día, de 2017, el volante entró en el segundo tiempo del amistoso contra Corea del Sur; en un momento de roce con los asiáticos, Cardona rasgó sus ojos para burlarse de sus rivales, un gesto racista que fue castigado por la Fifa: sanción de 5 fechas y multa de 20.000 Francos suizos, unos 60 millones de pesos colombianos.



Para fortuna de Cardona, la suspensión abarcaba juegos amistosos; así que a la fecha ha cumplido con dos fechas (Francia y Australia) y pagará la tercera contra Egipto, quedando debiendo otros dos partidos preparatorios después de la Copa Mundo, a menos que se pacten más duelos antes del debut en Rusia. Pero a la vez la noticia fue mala, pues José Pékerman no podrá ver su real rendimiento en alta competencia con la Selección, no podrá medir su adaptación al equipo en condiciones de juego, y solo dependerá del nivel con que llegue de Boca Juniors, apelando también a la memoria táctica del jugador.



Para colmo, Cardona se lesionó y estuvo dos semanas fuera de competencia; y desde que regresó, apenas jugó tres partidos -dos como suplente- y no ha tenido buenas presentaciones, dejando ver un bajo nivel.



En esa ausencia de Cardona en la Selección apareció Giovanni Moreno: el jugador del Shanghái Shenhua chino volvió a ser llamado por ‘don José’ en junio de 2017, cinco años después de su primera vez con el argentino. Así, ha jugado cinco amistosos y dos juegos clasificatorios, en los que ha mostrado sus condiciones naturales y se ha ganado la confianza del seleccionador para incluirlo en el prelistado.



Hace unos años su presencia en China parecía dejarlo por fuera de cualquier citación; pero Pékerman revisó su nivel, sus repetidas faenas goleadoras y de asistencias en creciente la liga asiática, para volver a tenerlo en cuenta. Además, se dio cuenta que países de élite como Argentina (Ezequiel Lavezzi o Javier Mascherano) y Brasil (Paulinho y Renato Augusto) convocaban a jugadores sin demeritar lo desconocido del fútbol en el que jugaban.



Y el último en aparecer, aunque ya era viejo conocido y mundialista en 2014, fue ‘Quinterito’. Juan Fernando no jugaba en Selección desde 2015 y tuvo un tortuoso momento en clubes, fracasando en el Rennes francés y con altibajos en el Independiente Medellín. Luego, el Porto, dueño de sus derechos deportivos, lo negoció para River Plate, y fue en el equipo argentino en el que ‘Juanfer’ encontró la salvación.



En la banda cruzada, Quintero ha ido ascendiendo en su nivel, volviéndose importante para Marcelo Gallardo. De sus 17 apariciones en River, diez fueron entrando como suplente, pero las siete d titular han sido más recientes y el colombiano ya está dando de qué hablar. Aunque en la Selección apenas jugó los últimos 7 minutos contra Francia, amistoso de este año, que adornó con un gol de tiro penalti para darle el triunfo 2-3 en el Stade de France.



Así, los tres antioqueños tendrán que luchar por quedarse en los planes de Pékerman. ¿Usted a quién llevaría y a quién, o a quiénes, descabezaría?