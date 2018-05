‘Vivo un gran momento, ojalá pueda aprovecharlo en Selección’: Fabra

Con la Selección Colombia trabajando en la sede de Milanello, sede del AC Milan de Italia, la recta final hacia el Mundial de Rusia 2018 corre con más velocidad. En la concentración de la Tricolor están los sueños de 23 futbolistas, y uno de ellos es Frank Fabra, quien se ha ido consolidando en la Selección y hoy en día su puesto por la banda izquierda parece fijo. Para él, el equipo nacional tiene muy buenos laterales que le pueden aportar en Rusia 2018.

Su presencia en la Selección. Contento por estar aquí en la Selección. Hay que tratar de aprovechar al máximo estos entrenamientos antes del Mundial. Ya concentrado en este torneo y pensando en ajustar algunas cosas para el equipo.



Su presente. La alegría es inmensa, creo que se vive un gran momento. Hay que aprovecharlo al máximo y aportar ese granito de arena y cumplir ese gran objetivo que es llegar a la final.



La presión. Uno trata de dispersar la mente para que de una u otra forma el tiempo se vaya de buena forma. Tratar de hablar de otras cosas que no sea el Mundial, sabiendo que está en nuestra cabeza.



Laterales. Hay muy buenos laterales, desafortunadamente se quedan algunos afuera. De Parte de Johan Mojica y mía siempre será positivo estar en un Mundial y el que juegue lo hará de la mejor forma.



Egipto. Es un equipo muy bien parado tácticamente, que le gusta jugar con mucha la velocidad y al contragolpe, hay que estar bien concentrado y no regarles espacios.



Llegada de Esteban Cambiasso. Fue un gran jugador, tácticamente era un jugador siempre de admirar, un volante que siempre se entregaba. Ojalá comparta su experiencia y debemos aprender mucho de él. Era un gran jugador y vamos a tratar de sacar provecho. Él había estado en los partidos amistosos anteriores. Hay que tratarlo con respeto por todo lo que ganó.



Su futuro. En el momento está la mente puesta en el Mundial. No pasa mi cabeza por otras cosas y luego Dios proveerá.