¿Otro paso al adiós de Pékerman? FCF le envió carta sobre su contrato

El futuro de José Pékerman como entrenador de la Selección Colombia de mayores sigue sin resolverse, pero en las últimas horas hubo una novedad que podría despejar las dudas.

Según se pudo confirmar, el argentino recibió a finales del mes de julio una carta de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en la que especificaban los términos de su contrato y se dejaba clara la fecha del final del vínculo, que es el 31 de agosto de 2018.



La carta en sí misma no es el final oficial del vínculo entre la FCF y el entrenador, pues en cualquier momento podrían sentarse a negociar un nuevo contrato bajo otras condiciones. Pero en el fondo queda la incertidumbre sobre la voluntad de los directivos colombianos de mantener el proceso del argentino, que comenzó en 2012.









Aunque inicialmente se explicó que era una cuestión de trámite, el abogado Andrés Charria, experto en contratos relacionados con el fútbol, explicó que no es un procedimiento obligatorio sino que es potestativo: "Los contratos a término fijo se renuevan automáticamente salvo que una de las partes, con mínimo un mes de anticipación, manifieste que no va a renovarlo. Pero eso es ​para empresas normales, es una rutina para ellos, pero no es así en el fútbol", señaló.



Según el abogado, el envío de este tipo de carta por parte de la Federación es un mal mensaje: " Es decirle que no lo quieren más, por más que después quieran sentarse a negociar de nuevo. Es como un codazo antes de empezar a hablar. Y es especialmente tonto porque equivale a darle a la contraparte toda la ventaja en la negociación", añadió.



En su opinión, fue más prudente la actitud de Pékerman pues al no enviar la carta dejó clara su intención de querer continuar y eso le puede dar una ventaja si es que la FCF quiere mantenerlo.



Lo cierto es que José Pékerman está, en este momento, más lejos que cerca de la Selección Colombia y que en la baraja hay candidatos nacionales, como Juan Carlos Osorio, o extranjeros como Roberto Martínez (entrenador de Bélgica en el Mundial de Rusia), Gerardo Martino (DT de Atlanta United FC) y, según una versión de prensa reciente, el holandés Guus Hiddink.