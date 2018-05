‘Trabajé duro estos años, tengo que hacer que valga la pena’: Falcao

Radamel Falcao García no se guarda nada en la parte final de la preparación de la Selección Colombia de cara al Mundial de Rusia 2018. El atacante, al igual que sus compañeros, se exige al máximo para estar a tono para el debut frente a Japón, el próximo 19 de junio. El ‘Tigre’ habló del amistoso de este viernes contra Egipto, de los trabajos que se han en Milanello y del apoyo de la gente hacia él, que vivirá su primera Copa del Mundo.



Este jueves, el ‘9’ de la Tricolor habló con la prensa y tocó varios temas.



El amistoso contra Egipto. Es importante poder tener partidos juntos antes del comienzo del Mundial. Nos estamos jugando un puesto en la lista y en el equipo, pero dejamos de lado los intereses propios y sabemos que lo importante es dar lo mejor de sí para que el equipo crezca de cara a nuestro debut.



El trabajo previo al Mundial. Necesitamos trabajar, afinar detalles, porque al final los pequeños detalles son los que hacen a diferencia en este tipo de campeonatos. Trataremos de dar el máximo cada uno y de a poco ir ganando en el equipo



Borja y Bacca, sus compañeros de ataque. Son delanteros de primer nivel, que hicieron una buena temporada con sus respectivos equipos. No fue fácil la elección parta el técnico, porque se quedaron afuera otros grandes delanteros; ahora los que estamos lucharemos por un lugar, y el que juegue recibirá el apoyo del resto.



La exigencia estando tan cerca de la Copa del Mundo. Estamos muy cerca del Mundial, habrá que tener algunas precauciones, pero nos estamos jugando un puesto en el equipo, así que tenemos que dar el máximo contra Egipto y en cada práctica, para seguirnos fortaleciendo como grupo.



Milanello. Nos da mucha tranquilidad estar aislados, tenemos tiempo y espacio para enfocarnos en lo que nos importa. Aquí nadie podrá tener información en lo táctico y en otros aspectos que se puedan hablar. Esa intimidad es necesaria para cualquier equipo, creo que fue un acierto para el equipo haber venido acá, esperemos que todo lo que se haga y se trabaje se vea reflejado en la Copa del Mundo y podamos darle una alegría al país.



El apoyo de la gente. Siento los mensajes de cariño y apoyo, casi como que la gente quisiera jugar la Copa del Mundo conmigo. Estoy muy agradecido al pueblo colombiano. Lo que la gente me ha hecho sentir es muy especial, ellos sufrieron conmigo, me acompañaron en los momentos difíciles y ahora se alegran por estar acá. Eso es de mucho valor para mí.



Su primer Mundial. He tratado de dar el máximo estos cuatro años, creo que nadie me ha regalado nada, he trabajado mucho, he sacrificado muchas cosas y tomado buenas decisiones, así que tengo que hacer que esto valga la pena.