Falcao, el líder que necesita Colombia en el Mundial de Rusia

Hace cuatro años, cuando Colombia desembarcaba en el Mundial de Brasil 2014, la noticia generaba sorpresa: había 23 asesores, uno por cada jugador convocado por José Pékerman para el regreso a una cita orbital después de 17 años de ausencias.

Parecía una exageración pero fue esa una de las claves del ‘Mundialazo’ que cambió para siempre la historia de la Selección nacional.



Uno de esos asesores era el licenciado en sicología Marcelo Roffé, un experto en liderazgo que ha construido en estos años un vínculo muy cercano con el país y que, precisamente, es uno de los invitados a la Feria del Libro de Bogotá, donde presentará su libro ‘Liderazgo para equipos’.



Roffé, quien ya no hace parte de la delegación de Pékerman pero sí conoce de cerca el entorno de la Selección, habló con FUTBOLRED sobre los líderes, los retos y las proyecciones del equipo para la cita de Rusia.



Cuando dice que en el fútbol sobran los jefes y faltan los líderes, ¿A qué diferencia fundamental se refiere?

Me refiero a que tanto en la empresa como en el futbol, sobran los grupos y faltan los equipos, porque líderes hay dos cada diez. Es mucho más sencillo dirigir que conducir, mandar que guiar, inspirar miedo que ayudar a crecer y hacer mejor al otro. Las competencias para ser líder son muchas, y de eso hablamos en el libro: saber escuchar, saber motivar, saber comunicar, tener empatía, manejar la inteligencia emocional, poseer firmeza…etc.



En una cancha, ¿De qué manera identifican ustedes a un líder? ¿Qué rasgos ven?

Primero hay que diferenciar entre líder positivo y líder negativo, ya que ambos son líderes. El líder positivo contagia cosas buenas y ayuda a ser mejor a los seguidores. Mario Yepes lo era, Radamel Falcao lo es. Personalidad, voz de mando, queridos por sus compañeros, titulares indiscutidos, saben que decir y que hacer para que el NOSOTROS este por encima del yo. Cuidan y privilegian el equipo por sobre las individualidades y el DT está tranquilo porque ejercen un poco su mando y deseo IN SITU, al momento de la competencia donde el DT no puede ingresar…



¿Hay alguna manera de capacitar a jugadores con el don del liderazgo para explotarlo mejor? ¿Qué tan usual es que los clubes inviertan en eso?

Buena pregunta. Nosotros en el libro desarrollamos ejemplos de distintos estilos de liderazgo, dentro y fuera de la cancha. Hoy muchos dirigentes y entrenadores prefieren no tener líderes en sus filas, pero es un gran error. Solo con líderes y referentes se consiguen grandes logros. Un líder primero nace y luego se hace y está en los formadores potenciarlos desde juveniles. El problema es cuando los que forman no son líderes.

Los clubes deben invertir en gente capacitada y ofrecerles herramientas para… En el Deportivo Cali, donde me desempeñé en 2016, había un programa de formación de formadores que desarrollamos con mucho éxito. Por algo es una de las mejores canteras del país.



¿Cómo trabajar esa condición de liderazgo desde las divisiones inferiores de los equipos? ¿Es bueno presionar con esas teorías desde que están tan chicos o es mejor esperar a edades más avanzadas?

Es bueno impulsarlos desde los juveniles (entre los 13 y 21 años es la mejor edad para trabajar) e ir dándoles forma de más adultos, al llegar a primera. Un equipo de fútbol que habla mucho en competencia, verbalmente y gestualmente, que se comunica mejor, juega mejor, ya que el balón es el portador de un mensaje, decía Pichon Riviere.



¿Cuáles son las principales ‘enfermedades’ de un equipo de fútbol que tiene un buen jefe pero que puede no tener un buen líder?

Yo no lo llamaría enfermedades sino conflictos. Ese malestar es que el DT busca salvarse solo, que no es creíble, que no les inspira confianza, que los reta e inspira miedo como si fueran objetos, los manipula, solo quiere resultados y olvida la dimensión humana del deportista, olvida que es jugador, solo lo pone en el lugar de objeto, de mercancía, de juguete. Así es muy difícil disfrutar algo y que los resultados se den. A este tipo de DT no les da la estructura psíquica para trabajar en los pequeños detalles…



Sobre su teoría de que es mejor trabajar en el desempeño que en el resultado, ¿Cómo convencen de eso al futbolista de hoy, cuando su carrera está tan determinada por el resultado?

El liderazgo, según desarrollamos en el libro que presentaremos el sábado próximo (Abril 28 a las 8:00 p.m., en la Feria del Libro de Bogotá), es un proceso entrelazado que incluye la motivación y la comunicación y que tiene como consecuencia un sólido trabajo en equipo. La base de la motivación son las metas difíciles pero alcanzables. El resultado es una consecuencia, un accidente, algo a conquistar luego de un buen desempeño. Allí hay que poner el foco, en las metas de desempeño, porque el resultado llega solo, mejorando vos en vos mismo, si vas por el otro camino te autopresionas, mermas el rendimiento y no alcanzas el resultado. Así enfocó José para poder clasificar después de cuatro mundiales. Los convencemos. Se los demostramos.





Sicólogo argentino, junto a James Rodríguez Foto: A. particular

Cuando trabajó con la Selección Colombia que jugó el Mundial de 2014, ¿qué tipo de líder identificó en José Pékerman?

Yo ya conocía a José desde el año 2000, ahí comencé a trabajar con él, en la Selección Argentina. Pékerman siempre fue un líder positivo, simple, paternal, que sabe escuchar, que sabe construir equipos con buenas personas antes que buenos futbolistas, que hace lo que tiene que hacer y no lo que hay que hacer para quedar bien, como hace un jefe. Y con los años entiendo que se fue perfeccionando y llegó a Brasil en su mejor versión.



¿Fue el DT el único líder o llegó a encontrar algún rasgo de ese tipo en algún (os) jugador (es)?

El conducía el barco, a los 23 futbolistas y a los 23 ayudantes, pero con una gran virtud, sabe delegar, producto de que sabe escuchar y no es inseguro. En las empresas los gerentes no saben trabajar en equipo y no saben delegar o confiar en sus colaboradores. Y dentro de la cancha tenía un intérprete de lujo: Mario Alberto Yepes. Más que un líder, un caudillo, alguien que deja huella y quien escribió el prólogo de mi libro. Una garantía en todo sentido, humano y profesional. Eso le daba tranquilidad a José.



Usted cuenta que había 23 ayudantes, uno para jugador en Brasil 2014. Se infiere que conoce bien al grupo, que repetirá su base en Rusia. ¿Qué tipo de diagnóstico haría de este nuevo grupo, que ahora tiene más experiencia?

Brasil fue algo único y de lo que se puede contar trata este último libro, para valorar la preparación psicológica de los 21 días más gloriosos de la historia del futbol colombiano. De este nuevo equipo no puedo decir mucho, ya que yo renuncie por temas familiares luego de la Copa América 2015 y hay muchos jugadores que no conozco. De los que conozco, caso Ospina, Aguilar, Falcao, James, Zapata, Cuadrado, Sanchez, Arias, Muriel, etc. no tengo dudas de que tienen hambre y harán nuevamente un gran Mundial en Rusia y con un Falcao acariciando el gran sueño de lo que no pudo ser en 2014 por lesión. Se lo merece porque pudo renacer. Ojalá Colombia pueda igualar y hasta mejorar el quinto puesto del 2014, lo deseo de corazón. Guardo un gran afecto por esta Selección y este país. Me han tratado muy bien los tres años que estuve… Soy un afortunado.