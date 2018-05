Y si Falcao termina ya su temporada y no arriesga el Mundial, ¿Qué?

Faltan 40 días para el Mundial de Rusia. Parece mucho tiempo pero no es casi nada cuando el destino atraviesa en el camino una lesión: pregúntenle a Koscielny, baja por lesión del tendón de Aquiles. Tiembla el pulso de verlo retorcerse de dolor y de pensar que -¡ojalá no!- el infortunio tocara también la puerta de Colombia.

Porque sabemos lo que es perder a un hombre clave, porque lo sufrimos hace cuatro años con Falcao, hoy sentimos temor. Y en esa medida nos asiste el derecho a preguntar: ¿Qué tan grave es que termine su temporada ahora mismo, para no arriesgar el primer Mundial de su carrera?



El calendario de su club, el Mónaco, depara tres partidos: visita al Caen este domingo, recibe a Saint Etinenne el 12 y cierra el 19 en casa del Troyes. ¿Cuál es la exigencia? El equipo tiene 71 puntos, 20 menos que PSG, que es campeón anticipado, pero uno menos que Olympique de Lyon, el rival por la plaza directa a Champions League (Francia tiene sólo dos cupos directos y uno ya es del PSG). El club lo necesita, pero el Mundial está a solo 40 días. ¿Conviene pararlo ahora?



“No. Falta un montón de tiempo para el Mundial y creo que necesita ritmo para estar. Es muy delicado hablar del tema. El futbolista profesional está siempre al límite y eso incluye lesiones, desgraciadamente. Pero si uno no está en ese límite, no llega al nivel que uno quiere. Hay que ser cuidadoso, pero cuidarse en exceso también implica perder ritmo… Por miedo no se puede parar”, asegura Luis Fernando Suárez, actual DT de Equidad y con la experiencia de haber dirigido a Ecuador en el Mundial de Alemania 2006 y a Honduras en Brasil 2014.



Y Roberto Zarruk, preparador físico del Deportivo Pasto, tiene la misma opinión: “Por la ascendencia que tiene en Colombia y en el Mónaco, no debería parar. El Mundial está lejos, ahora faltan tres fechas en Francia y creo que lo dará al cien por ciento porque ellos están peleando posición directa de Champions. Para llegar con ritmo al Mundial necesita seguir jugando, son sólo tres partidos, lo más conveniente es que siga dando todo. Además él es un profesional, no va a bajar el ritmo”.





Regular en vez de parar



Así las cosas, habrá que seguir encomendando a Falcao al santo de la devoción personal mientras termina la temporada oficialmente. Pero, si se trata de no sufrir tanto, hay una alternativa: regular.



“Ahora que su equipo no pelea títulos importantes y sabiendo que es una persona grande, que sabe regular, diría que él puede terminar los partidos que quedan pero no al tope, como cuando hay competencias que definen algo. ¿Por qué? Porque el Mundial está encima y hay que cuidarse para evitar lesiones, tratar de reponerse de toda la carga de la temporada. Es que en Europa los macrociclos son muy duros, muy competitivos, de muchos partidos y por eso lo más importante a esta altura es que tome partidos sólo para mantener el nivel, pero no para salir a ‘matarse’. Incluso el entrenamiento también debe ser muy regulado para que llegue al Mundial con energías suficientes y buena disposición”, aconseja Héctor Fabio Cruz, quien fuera jefe médico de la Selección Colombia.



Pero, claro, sin exagerar, como asegura Suárez: “En la parte física necesitan estar a tope, ellos lo hacen, tienen sus entrenadores personales y no paran, pero dejar de ver la pelota o al técnico del club les ayuda. Uno no puede exagerar en las dos cosas: parar cuatro semanas antes es tan malo como sobre entrenarse, hay que estar tranquilo”.



Bien. Mesura para bajar la tensión parece ser la vía más segura. De lo contrario, como ha pasado antes con otros deportistas, se corren riesgos innecesarios, tal como explica Sergio López, entrenador personal de varios futbolistas, entre ellos Leicy Santos. “Para Leicy, en Copa América femenina, la selección pidió dosificar la carga para ella y otras dos jugadoras y no se hizo en el club, por la exigencia propia del equipo. Lo que se evidenció en la competencia es que ella estuvo siempre con sobrecarga en un tibial anterior por sobreuso. Por eso es preferible la opción de competir con dosificación y óptima recuperación”, aseguró.





En contra del Amiens, ¡@FALCAO efectuó su aparición 💯 con la camiseta del AS Monaco! #GrandeTigre 🐯 pic.twitter.com/mdnbX31Q04 — AS Monaco ES 🇲🇨 (@AS_Monaco_ES) April 30, 2018

¿Una cuestión de confianza?



Ahora, la pregunta del millón: ¿Un profesional como Falcao, que vive el fútbol al máximo, será capaz de sacar la pierna o bajar el ritmo sólo por la cercanía del Mundial?



Zarruk toca un punto importante: “Hay que tener en cuenta que él no viene haciendo goles hace y necesita la confianza de rematar haciendo goles para llegar al tope a Rusia”.



Otra vez, coincide con Suárez: “Él necesita fútbol, no ha jugado últimamente, pero es una carta que se juega, es un riesgo que hay que correr de todos modos. No sé hasta qué punto es una situación buena o mala, porque lo que tendríamos que hacer entonces es que paren todos y creo que no. Hay una cosa buena que hizo la Fifa y es que los torneos antes acababan en junio y de una vez los jugadores iban al Mundial, ahora obligan a las ligas a tener un tiempo prudente de descanso”.



La clave es el descanso. Pero ¿Cuándo? La Selección iniciará su concentración hacia el 23 de mayo en Bogotá, así que serán unas pocas horas para dejar de ver la pelota. Aun así, calma: “Es prudente el descanso pero no que se pierda el ritmo de competencia”, sugiere Suárez. Es claro, que ya habrá tiempo para las vacaciones y que este es el momento de competir: ¡Se viene un Mundial de fútbol!



Jenny Gámez A.

Editora de Futbolred

@jennygameza