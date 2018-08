El día D es este viernes: Federación decide futuro de José Pékerman

Este viernes 17 de agosto es el día señalado para decidir el futuro de la Selección Colombia.

En Bogotá se reunirán los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y el técnico José Pékerman, junto a su equipo de colaboradores, para decidir si seguirán o no al frente de la selección nacional.



Será una reunión en la que se hará el balance de la última gestión del cuerpo técnico y se analizarán los términos contractuales a futuro, para decidir bien la continuidad o el final del proceso del entrenador argentino.



Da la casualidad que ese día también habrá que entregar la lista de convocados para los partidos amistosos que disputará la Selección en Estados Unidos, en Miami contra Venezuela y en New York contra Argentina, el 7 y 11 de septiembre, respectivamente.



Aunque en los últimos días se ha rumorado que Arturo Reyes, técnico de la selección juvenil, se hará cargo del equipo en los compromisos de la fecha FIFA, no hay un encargo ni una decisión final en ese tema y todo dependerá de la reunión de este viernes. Se dijo que Reyes ya estaría haciendo la lista preliminar de convocados pero, por el momento, la versión ha sido desestimada.